My Lady Jane: Prime Video cancella la serie dopo una stagione

La favola unica di My Lady Jane è giunta al termine. Venerdì Prime Video ha confermato che la serie è stata cancellata dopo una sola stagione di otto episodi sulla sua piattaforma. Questo avviene a meno di due mesi dal debutto di My Lady Jane su Prime Video.

Lo show è basato sull'omonimo romanzo del 2016 di Jodi Meadows, Brodi Ashton e Cynthia Hand. Sebbene l'adattamento televisivo di My Lady Jane non sia entrato nella Top 10 Nielsen, si è guadagnato una fanbase appassionata ed è stato accolto positivamente dalla critica.

My Lady Jane, recensione della serie Prime Video: riscrivere la storia grazie al fantasy

Di cosa parla My Lady Jane?

My Lady Jane racconta la tragica storia di Lady Jane Grey (Emily Bader), la giovane nobile dei Tudor che fu regina d'Inghilterra per nove giorni e poi decapitata, nel lontano 1553. La serie è un approccio alternativo alla storia che promette di raccontarla nel modo in cui sarebbe dovuta accadere: la dama in pericolo riesce a salvarsi. Si tratta di una storia epica di vero amore e di grande avventura, ambientata in un universo alternativo di azione, fantasia, commedia e romanticismo.

My Lady Jane: Emily Bader nella serie Prime Video

Il cast di My Lady Jane comprende anche Edward Bluemel nel ruolo di Lord Guildford Dudley, Anna Chancellor nel ruolo di Lady Frances Grey, Rob Brydon nel ruolo di Lord Dudley, Jordan Peters nel ruolo di Re Edoardo VI, Kate O'Flynn nel ruolo della Principessa Mary, Abbie Hern nel ruolo della Principessa Bess, Henry Ashton nel ruolo di Lord Stan Dudley, Dominic Cooper nel ruolo di Lord Seymour e Jim Broadbent nel ruolo del Duca di Leicester.

Sebbene i dettagli siano rimasti vaghi su cosa avrebbe potuto esplorare una potenziale seconda stagione di My Lady Jane, la serie di libri ha altre due puntate, che riguardano la protagonista di Jane Austen Jane Eyre e l'eroe popolare del selvaggio West Calamity Jane, oltre allo spinoff su Maria Stuarda, regina di Scozia, intitolato My Contrary Mary. Come hanno detto le star della serie, c'è una crescita personale di Jane che avrebbe potuto essere approfondita.

"Ne hanno passate tante, ma allo stesso tempo, scegliendo di fare quello che fa alla fine per salvare se stessa, Jane mette a rischio la sua famiglia", ha detto Bader a Collider in un'intervista rilasciata poco dopo la première della serie. "Si sente molto responsabile. Penso che la tosta Jane possa fare un salto di qualità".