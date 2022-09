My Best Friend's Exorcism, su Prime Video in streaming da oggi

My Best Friend's Exorcism, il nuovo film horror prodotto da Christopher Landon, sbarca su Amazon Prime Video in streaming a partire da oggi 30 settembre 2022.

My Best Friend's Exorcism, il nuovo film horror prodotto da Christopher Landon, sbarca su Amazon Prime Video in streaming a partire da oggi 30 settembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Nel primissimo trailer della pellicola, tra le più chiacchierate del momento, si vedono delle teenager che si ritrovano a vivere un'esperienza terrificante in una casa abbandonata, ritornando poi alla vita quotidiana dovendo fare i conti con un caso di possessione. Nel cast di My Best Friend's Exorcism ci saranno le giovani star Elsie Fisher nel ruolo di Abby e Amiah Miller in quello di Gretchen. Nel progetto, oltre alle due protagoniste, reciteranno anche Rachel Ogechi Kanu, Cathy Ang, Chris Lowell, e Clayton Royal Johnson.

Il lungometraggio è tratto dal romanzo del 2016 scritto da Grady Hendrix e tra le pagine, come nel film, si racconta quello che accade quando l'amicizia tra Gretchen e Abby viene messa alla prova a causa di un demone che si impossessa di una delle ragazze. Alla regia del lungometraggio è stato impegnato Damon Thomas, già dietro alla macchina da presa per tantissimi episodi di note serie come Killing Eve e Penny Dreadful.