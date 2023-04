My Adventures with Superman, il super teaser trailer e la finestra di lancio della serie animata di Adult Swim

Adult Swim ha condiviso il primo super teaser trailer della serie animata My Adventures with Superman, di cui ora conosciamo anche la finestra di lancio.

My Adventures with Superman è la nuova serie animata DC in arrivo sui nostri schermi, cortesia di Adult Swim. Scopriamo però quando uscirà, e guardiamo insieme il primo super teaser trailer dello show.

È programmato per l'estate 2023 il debutto di My Adventures with Superman, una nuova serie animata che esplorerà la vita di Clark Kent a.k.a. Kal-El a.k.a. Superman, e che porterà "Verità, giustizia e un domani migliore", come recita il nuovo motto di Superman, in tv.

"In arrivo quest'estate su Adult Swim, My Adventures with Superman segue le avventure piene d'azione, commedia e romanticismo di Superman e Lois Lane" si legge nella descrizione ufficiale del trailer.

Nello show troviamo la star di The Boys Jack Quaid come voce di Superman, Alice Lee (Take Two, Lo straordinario mondo di Zoey) nei panni dio Lois Lane e Ishmael Sahid (Jury Duty, Cousins for Life) in quelli di Jimmy Olsen.

La storia, si legge su IGN, "segue Clark nel suo tentativo di costruirsi un'identità segreta e di esplorare le sue misteriose origini. Lois, sulla strada per diventare una reporter di primo livello, fa squadra con il fotografo Jimmy Olsen per coprire gli scoop più importanti. E, nel frattempo, Lois e Clark si innamorano...".

Pronti ad andare di nuovo all'avventura con Superman?