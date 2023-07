My Adventures with Superman, il produttore della serie animata DC assicura: 'James Gunn non ha interferito'

La nuova serie animata sull'uomo d'acciaio è arrivata in America su Adult Swim ed è già in programma una seconda stagione.

Con l'arrivo di James Gunn e Peter Safran alla guida della nuova divisione DC Studios in molti si sono chiesti se alcuni dei progetti già in essere, soprattutto nel comparto animazione, sarebbero stati impattati o meno. Tra questi vi è My Adventures With Superman, serie animata dedicata all'uomo d'acciaio e in onda su Adult Swim, che a quanto pare non ha subito alcuna interferenza da parte di Gunn.

A spiegarlo è stato un produttore della serie, affermando come il nuovo team abbia mostrato il massimo supporto nei loro confronti: "Avevamo iniziato questo progetto quando eravamo ancora con AT&T quindi ben prima del nuovo cambio ai vertici. Avevano mostrato le sequenze di apertura della serie a Gunn e gli erano piaciute molto. Devo dire che non c'è stata alcuna interferenza e abbiamo avuto il via libera per realizzare due stagioni. Sono stati di gran supporto".

Con l'annuncio del nuovo DC Universe Gunn aveva spiegato che tutti i vari progetti in divenire, compresi serie TV, serie animate e videogame, sarebbero stati interconnessi. Al Comic-Con la DC ha annunciato due nuovi film animati: Watchmen e Justice League: Crisi sulle Terre Infinite.

Di cosa parla la nuova serie animata?

My Adventures With Superman segue le avventure piene d'azione, commedia e romanticismo di Superman e Lois Lane. Nello show troviamo la star di The Boys Jack Quaid come voce di Superman, Alice Lee (Take Two, Lo straordinario mondo di Zoey) nei panni dio Lois Lane e Ishmael Sahid (Jury Duty, Cousins for Life) in quelli di Jimmy Olsen.