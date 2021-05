My Adventures With Superman, Jack Quaid è Clark Kent dopo The Boys: "È fantastico far parte di mondi diversi"

Jack Quaid, star di The Boys, ha parlato della possibilità di dare voce a Clark Kent nella serie animata My Adventures with Superman.

Jack Quaid avrà il ruolo di Clark Kent nella nuova serie animata intitolata My Adventures With Superman e l'attore, attualmente anche nel cast di The Boys, ha commentato il suo coinvolgimento nel progetto.

L'attore ha infatti parlato di come gestirà due personaggi così diversi, oltre a continuare il suo impegno in Star Trek: Lower Decks, in una nuova intervista rilasciata a ComicBook.com.

Jack Quaid, parlando di My Adventures With Superman, ha dichiarato: "Amo tutto questo: è una sfida, ma la considero principalmente come un'opportunità, semplicemente potrò avere un ruolo in tutti questi universi diversi".

L'attore ha aggiunto: "Il fatto di far parte dell'universo di Star Trek, e possa essere Superman e sono coinvolto in questo universo incasinato in modo folle in cui i supereroi sono reali e sono drogati fin dalla nascita per diventare degli individui sovraumani è qualcosa di folle".

My Adventures With Superman: un'immagine della serie

Jack ha raccontato: "Amo recitare mettendomi alla prova con queste atmosfere così diverse: è quello che vuoi sempre fare essendo un attore, ovvero semplicemente poter recitare. Posso esistere in un mondo in cui i supereroi sono davvero pericolosi. E poi posso iniziare a lavorare a questo nuovo progetto in cui interpreto un personaggio che è super altruista. In lui non c'è sarcasmo, è semplicemente puro. E lo show è adatto al pubblico composto da tutta la famiglia e a spettatori di tutte le età. Lo considero un dono poter recitare in questi mondi così diversi e inoltre avere a che fare con varie versioni di questi mondi. Mi sento davvero fortunato".

La nuova serie animata My Adventures With Superman, realizzata da HBO Max e Cartoon Network, racconterà in modo divertente e romantico le avventure di Clark Kent e Lois Lane quando hanno venti anni e iniziano a lavorare insieme al Daily Planet. La voce di Lois sarà, nella versione originale, quella dell'attrice Alice Lee (Zoey's Extraordinary Playlist).