Music: il primo teaser del film diretto da Sia con Kate Hudson e Maddie Ziegler

Music è il primo film diretto dalla cantautrice Sia e online è stato condiviso il primo teaser del progetto che arriverà nelle sale cinematografiche nel 2021.

Il breve filmato regala qualche anticipazione del progetto che, come prevedibile, unirà canzoni, mondi fantastici e molti colori.

La distribuzione nelle sale americane, in formato IMAX, è prevista per il 12 febbraio, giorno in cui debutterà anche il nuovo album di Sia. Music ha come star Kate Hudson, Maddie Ziegler e Leslie Odom Jr..

Al centro della trama c'è Zu, una spacciatrice che diventa inaspettatamente la responsabile della sorellastra Music, che soffre di autismo. Zu, inizialmente, fatica a occuparsi della teenager, ma compie con lei un rapporto all'insegna della scoperta grazie a un suo vicino che offre consigli ed esperienza. Le sequenze musicali si fonderanno con la narrazione per mostrare il mondo colorato tramite gli occhi di Music.

Nel cast anche Hector Elizondo, Mary Kay Place, Tig Notaro, Ben Schwartz e Juliette Lewis.

Sia ha diretto e prodotto il film, oltre a scriverne la sceneggiatura con Dallas Clayton. Il progetto proporrà inoltre 10 canzoni originali interpretate dal cast.