Murderville: il trailer della nuova serie Netflix

Netflix ha condiviso il trailer della comedy Murderville, il progetto con star Will Arnett in arrivo a febbraio in streaming.

Murderville è la nuova serie Netflix in arrivo il 3 febbraio e il trailer regala le prime sequenze del progetto con star Will Arnett.

Nel video si possono vedere tanti momenti divertenti legati ai casi al centro delle puntate che sono state realizzate senza una sceneggiatura, lasciando che le speciali guest star del progetto improvisassero tutti i dialoghi.

La serie Murderville, interpretata e prodotta da Will Arnett, proporrà infatti in ogni episodio un caso di omicidio che il detective Terry Seattle dovrà risolvere di volta in volta accanto a un partner diverso. Le guest star saranno Annie Murphy, Conan O'Brien, Ken Jeong, Kumail Nanjiani, Marshawn Lynch, e Sharon Stone che non hanno avuto uno script e hanno improvvisato sul set, decidendo inoltre l'identità del killer.

Tra i produttori ci saranno poi Marc Forman, Jonathan Stern, Peter Principato, Brian Steinberg, Tom Davis, Andy Brereton e James De Frond. Krister Johnson ha l'incarico di showrunner, mentre alla regia ci sono Iain Morris e Brennan Shroff. Gli sceneggiatori sono Anna Drezen, Chadd Gindin, Craig Rowin, Jack Kukoda, Marina Cockenberg, Kerry O'Neill, Hannah Levy e Adriana Robles.