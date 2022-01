Will Arnett star della serie Murderville, tra le guest star Sharon Stone e Ken Jeong

Will Arnett sarà il protagonista della nuova serie Murderville, in arrivo il 3 febbraio su Netflix, di cui sono state condivise le prime foto.

Murderville sarà la nuova serie con star Will Arnett di cui Netflix ha condiviso le prime foto e la data di uscita: il 3 febbraio in streaming.

Il progetto, ispirato allo show britannico Murder in Successville, sarà composto da sei puntate e potrà contare su un'incredibile lista di guest star.

La serie Murderville, interpretata e prodotta da Will Arnett, proporrà infatti in ogni episodio un caso di omicidio che il detective Terry Seattle dovrà risolvere di volta in volta accanto a un partner diverso. Le guest star saranno Annie Murphy, Conan O'Brien, Ken Jeong, Kumail Nanjiani, Marshawn Lynch, e Sharon Stone che non hanno avuto uno script e hanno improvvisato sul set, decidendo inoltre l'identità del killer.

Tra i produttori ci saranno poi Marc Forman, Jonathan Stern, Peter Principato, Brian Steinberg, Tom Davis, Andy Brereton e James De Frond. Krister Johnson ha l'incarico di showrunner, mentre alla regia ci sono Iain Morris e Brennan Shroff. Gli sceneggiatori sono Anna Drezen, Chadd Gindin, Craig Rowin, Jack Kukoda, Marina Cockenberg, Kerry O'Neill, Hannah Levy e Adriana Robles.