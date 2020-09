Mulan: ecco quando il film sarà disponibile su Disney+ senza costi aggiuntivi

Dal 4 settembre gli utenti di Disney+ saranno in grado di vedere Mulan con pagamento aggiuntivo per Accesso VIP di 21,99 euro, ma il film sarà disponibile su Disney+ senza costi aggiuntivi a partire dal 4 dicembre.

Mulan: Yifei Liu in una scena del film

Gli utenti che non vogliono pagare il noleggio del film non dovranno far altro che attendere qualche mese. Mulan sarà infatti fruibile per tutti gli abbonati senza costi ulteriori a partire dal 4 dicembre senza limiti nel numero di visioni.

Mulan, diretto da Niki Caro, è firmato da Rick Jaffa, Amanda Silver, Elizabeth Martin e Lauren Hynek, che si sono ispirati al poema La Ballata di Hua Mulan. La storia segue l'epica avventura di un'intrepida giovane donna che si traveste da uomo per difendere la Cina dall'attacco di invasori provenienti dal Nord. Figlia maggiore di uno stimato guerriero, Hua Mulan è energica, determinata e agile. Quando l'Imperatore decreta che un uomo per ogni famiglia dovrà arruolarsi nell'Armata Imperiale, Mulan prende il posto del padre malato e si arruola con il nome di Hua Jun, diventando una delle più grandi guerriere nella storia della Cina.

Mulan, attivisti politici contro la protagonista del live action Disney: "Boicottate il film"

Nel cast, oltre alla protagonista Liu Yifei nei panni di Mulan, anche Gong Li, la star di YouTube Jimmy Wong e l'attore Doua Moua, a cui sono stati affidati i ruoli di Ling e Chien Po, i due soldati che stringono amicizia con Mulan durante l'addestramento, Donnie Yen, Jason Scott Lee e Rosalind Chao.