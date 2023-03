Muhammad Ali: Regé-Jean Page e Morgan Freeman producono la serie biografica

Regé-Jean Page spicca come produttore esecutivo della serie biografica in otto parti su Muhammad Ali ordinata da Peacock, sarà anche il protagonista nei panni del pugile?

Nel 52° anniversario del leggendario combattimento tra Muhammad Ali e Joe Frazier, Peacock annuncia lo sviluppo di Excellence: 8 Fights, serie evento in otto parti dedicata alla leggenda della boxe Muhammad Ali, basata sulla biografia Ali: A Life di Jonathan Eig. Tra i produttori gli attori Regé-Jean Page e Morgan Freeman.

Il progetto proviene dal co-sceneggiatore di BlackKklansman, il premio Oscar Kevin Willmott, Morgan Freeman e Revelations Entertainment di Lori McCreary, Regé-Jean Page ed Emily Brown di Bridgerton. Rege-Jean Page è produttore esecutivo, ma al momento non c'è alcun accordo per lui per interpretare Mohammed Ali. Tra i produttori anche lo scrittore Jonathan Eig.

Rege-Jean Page in una foto promozionale

Scritta da Kevin Willmott, la serie racconta otto momenti distinti e decisivi della vita di Muhammad Ali. Ogni episodio sarà incorniciato da uno dei suoi combattimenti, ma l'essenza dell'episodio, di cosa si tratta veramente, è il combattimento interno, il dramma fuori dal ring. Lo show esplorerà la lotta in corso nel cuore e nella mente di una delle figure più significative e controverse del 20° secolo.

La serie è un progetto della passione coccolato da tempo da Revelations e una priorità per CBS Studios, dove ha sede la società. Hanno collaborato per acquisire il libro di Eig poco dopo la sua pubblicazione, nell'ottobre 2017, e hanno deciso di svilupparlo come una serie evento. Una versione diversa del progetto con lo scrittore Dan Kay era approdata a CBS All Access nella primavera del 2018, ma il nuovo impulso al progetto è stato fornito dall'arrivo di Regé-Jean Page e Morgan Freeman nel mix.