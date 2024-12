Mufasa: Il Re Leone, prime reazioni al prequel Disney: "Immagini sorprendenti", "storia da raccontare"

Nonostante le perplessità iniziali, le prime reazioni della critica al prequel Disney Mufasa: Il Re Leone sembrerebbero lodare il talento visivo di Barry Jenkins che ha dato vita a immagini sorprendenti e una "storia che merita di essere raccontata".

Il prequel del classico Disney Il Re Leone segue l'ascesa al potere dell'amato re delle Terre del Branco che ha debuttato sul grande schermo nel film cult animato del 1994. Il mandrillo Rafiki racconta alla giovane cucciola di leone Kiara, figlia di Simba e Nala, la leggenda del nonno Mufasa. Raccontata attraverso flashback, la storia svela l'origine di Mufasa, un cucciolo orfano, perso e solo che si imbatte in un leone comprensivo di nome Taka, erede di una stirpe reale. L'incontro inaspettato dà il via al viaggio di uno straordinario gruppo di sventurati alla ricerca del proprio destino: i loro legami saranno messi alla prova mentre collaborano insieme per sfuggire a un nemico minaccioso e letale.

Uno dei migliori film di Natale 2024 al cinema, Mufasa: Il Re Leone arriverà sugli schermi italiani il 19 dicembre.

Il ruggito del leone

Le prime reazioni sui social media

"Mufasa: Il Re Leone è il prequel perfetto", ha scritto la redattrice di Variety Jazz Tangcay. "Realizzato così meravigliosamente. Le canzoni di Lin-Manuel Miranda e la colonna sonora di Nicholas Britell sono assolutamente divine, musica per le orecchie. Gioia pura."

La critica Dana Abercrombie ha elogiato il film definendolo "una storia che merita di essere raccontata e che ti fa dubitare di cosa sia il destino. Scritto e realizzato con perizia, si aggiunge al franchise di Il Re Leone offrendo maggior profondità ai personaggi che amiamo e che pensavamo di conoscere. Gli effetti visivi sono sorprendenti".

Chris Killian di ComicBook.com ha ammesso che "un prequel de Il Re Leone non era qualcosa che sognavo di vedere, ma l'animazione è incredibile, le canzoni di Lin-Manuel Miranda sono contagiose e le performance vocali rendono Mufasa - oserei dire - migliore della versione de Il Re Leone del 2019."

Il critico cinematografico di Cinefied Dempsey Pillot ha scritto: "Sono felice di dire che Mufasa: Il Re Leone è davvero bello! Ma cos'altro ti aspetteresti da Barry Jenkins? Un'esplorazione biblica del destino brillantemente mascherata da storia delle origini di Mufasa e Scar. Divertente, visivamente sbalorditivo, e la musica di Lin-Manuel Miranda non delude!"

Meno positivo, Michael J. Lee scrive: "#MufasaTheLionKing è un inaspettato prequel assetato di sangue con immagini e fototografia straordinarie, ma contiene canzoni scadenti che non portano avanti una storia artificiosa. Va bene per coloro che sono interessati a conoscere le origini di Mufasa e Taka. Almeno l'umorismo offre risate e leggerezza".

Per John Nguyen, "#Mufasa è un fantastico prequel che supera di gran lunga il film del 2019 con una storia originale e avvincente, una migliore animazione facciale e canzoni divertenti firmate da Lin-Manuel Miranda. Si lega bene alla storia del film precedente e vi permette di scoprire come tutto è iniziato".