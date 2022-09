MUBI: la programmazione streaming di Ottobre 2022

MUBI ha presentato le novità che entrano nel suo catalogo nel mese di Ottobre 2022: al fine di celebrare il mese dell'anno dedicato ai film dell'orrore, la piattaforma streaming ha annunciato l'uscita di Lamb, l'inquietante esordio di Valdimar Jóhannsson con Noomi Rapace, La vergine nella fontana, Train to Busan e molto altro.

LAMB

Per Halloween arriva in esclusiva Lamb, l'inquietante esordio di Valdimar Jóhannsson, Prix de l'originalité al Festival di Cannes 2021, dove è stato presentato nella sezione Un Certain Regard. Con una magnifica Noomi Rapace, questa favola sfida il genere horror e mette in scena le ripercussioni della maternità interrogandosi sulla dicotomia natura/cultura.

LA VERGINE NELLA FONTANA (2021) e LA NOTTE DI EVELYN (2022)

Lamb: Noomi Rapace e Hilmir Snaer Gudnason in una scena del film

Nati per celebrare PAURA - la raccolta di iconici pezzi di colonne sonore di film horror edita da CAM Sugar - arrivano nella programmazione di ottobre di MUBI i cortometraggi La vergine nella fontana e La notte di Evelyn di Tommaso Ottomano. Ispirati ai film del giallo italiano anni '60 e '70, questi corti del giovane regista esplorano una Milano notturna e inquietante.

Assieme ai titoli già annunciati, la selezione di Halloween continua con altri titoli, tra uscite recenti e classici: dall'ormai cult Train to Busan di Yeon Sang-ho, al metacinematografico Zombie contro zombie di Shinichiro Ueda, passando per altri zombie, quelli di Bertrand Bonello in Zombi Child e concludendo con Il bianco pastore di renne di Erik Blomberg, un ipnotico horror folk finlandese del '52, presentato l'anno seguente a Cannes.

FREE CHOL SOO LEE

Nella San Francisco degli anni '70, il ventenne coreano Chol Soo Lee viene arrestato e condannato per un omicidio legato alle gang di Chinatown solo per motivi razziali. Quando il giornalista investigativo K.W. Lee si interessa al caso, dà il via a un movimento di giustizia sociale senza precedenti. Con questa incriminante denuncia di un sistema giuridico ingiusto, i registi Julie Ha e Eugene Yi analizzano l'incarcerazione di Chol Soo Lee nella San Francisco degli anni '70, sottolineando il potere radicale dell'attivismo, con un appello alla solidarietà che espone anche le cicatrici indelebili lasciate dalla vita in prigione.

THE AFRICAN DESPERATE

Regna il caos nel divertentissimo film d'esordio dell'artista Martine Syms, in cui seguiamo la lunghissima giornata di Palace Bryant, fresca di diploma in in Belle Arti, le cui ultime 24 ore all'accademia diventano un vero e proprio trip. Con un'interpretazione di spicco di Diamond Stingily, questo allucinante giorno nella vita di un'artista nera è una avvincente satira sulla pretenziosità del mondo dell'arte e un ritratto degli eccessi nell'epoca di Internet.

IL GIOCO DEL DESTINO E DELLA FANTASIA

Questo titolo del 2021 di Ryusuke Hamaguchi, vincitore del premio Oscar per il Miglior Film Internazionale nel 2022 con Drive my car, è stato presentato al Festival di Berlino, dove ha vinto l'Orso d'argento - Gran Premio della Giuria ed esplora le vite sentimentali dei personaggi in tre emozionanti e delicate vignette.

Infine, la piattaforma ha annunciato di aver ulteriormente arricchito la collezione dedicata alle voci italiane contemporanee: su MUBI arrivano La morte legale, documentario sull'esecuzione e l'eredità del processo Sacco-Vanzetti, l'incontro tra Francesca Archibugi e il poeta Pierluigi Cappello in Parole povere, L'Intrusa di Leonardo di Costanzo, e Easy di Andrea Magnani, la celebre commedia con Libero De Rienzo.