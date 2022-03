Ms. Marvel: il primo trailer e il poster ufficiale della nuova serie Disney+

Marvel Studios hanno rilasciato il primo trailer e il poster ufficiale di Ms. Marvel, nuova serie che sarà distribuita su Disney+.

Ms. Marvel segna il debutto di Kamala Khan nell'Universo Cinematografico Marvel. Iman Vellani interpreta l'iconico personaggio molto amato dai fan, una pakistana-americana di 16 anni cresciuta a Jersey City.

A quanto pare, la serie si collegherà direttamente a The Marvels, sequel cinematografico di Captain Marvel. Vorace scrittrice di fan-fiction e giocatrice di videogame, Kamala è una straordinaria fan dei supereroi con un'immaginazione smisurata, soprattutto quando si parla di Captain Marvel. Eppure, Kamala si sente invisibile sia a casa che a scuola, questo finché non ottiene i superpoteri come gli eroi che ha sempre ammirato. Da quel momento la sua vita migliorerà o si farà più complessa?

Ms. Marvel sarà disponibile su Disney+ a partire dal prossimo 8 giugno.