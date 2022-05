Ms. Marvel: nuovo trailer per la serie Marvel; tra un mese su Disney+

Nuovo trailer per Ms. Marvel, serie appartenente al Marvel Cinematic Universe che sarà disponibile in streaming su Disney+ tra esattamente un mese.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia non vi ha stancato? Non ne avete mai abbastanza del mondo Marvel? Benissimo! A trenta giorni di distanza dalla sua distribuzione su Disney+, è uscito un nuovo trailer di Ms. Marvel, nuovo show del Marvel Cinematic Universe. Giusto per non farvi sentire la nostalgia di Moon Knight...

Nei panni di Kamala Khan/Ms. Marvel, protagonista di Ms. Marvel, ci sarà Iman Vellani che, a proposito della nuova serie, ha dichiarato: "Il fatto che lo show sia stato realizzato e che stiano includendo questo personaggio nell'MCU è importante. Credo che vedere una persona musulmana e pakistana coinvolta in uno show del genere possa essere davvero d'ispirazione".

Ms. Marvel è il debutto della Vellani come attrice, cosa che la ragazza non ha ancora superato. In precedenza, l'interprete ha parlato di quanto sia strano vedersi sullo schermo, ma ha anche detto che è "terrificante, ma in modo divertente".

"È strano. È davvero strano", ha detto Vellani. "Guardare se stessi è la cosa più brutta di sempre. Non so che aspetto avevo, e me ne rendo conto ora. Correre è la cosa peggiore... Sì, è terrificante, ma in modo divertente!".

Ms. Marvel è una nuova serie originale che introduce il personaggio di Kamala Khan, un'adolescente americana musulmana che cresce a Jersey City. Gamer appassionata e vorace scrittrice di fan-fiction, Kamala è una mega fan dei supereroi con un'immaginazione smisurata, in particolare quando si tratta di Captain Marvel. Eppure, la ragazza si sente sempre un po' a disagio... Finché non ottiene i superpoteri. La vita diventa migliore con i superpoteri, giusto?.

Ms. Marvel debutta su Disney+ l'8 giugno.