Ms. Marvel: un nuovo teaser mostra i poteri di Kamala in azione

Ms. Marvel sarà la prossima serie tratta dai fumetti ad arrivare sugli schermi di Disney+ e un nuovo teaser regala qualche scena in anteprima.

Nel video si vede infatti la giovane supereroina scoprire i propri poteri e iniziare a mettersi alla prova. Nel filmato ci sono inoltre riferimenti a Captain Marvel, di cui Kamala è una grande fan, e qualche interazone con la sua famiglia.

Nei panni di Kamala Khan/Ms. Marvel, protagonista di Ms. Marvel, ci sarà Iman Vellani, al suo esordio come attrice.

Ms. Marvel è una nuova serie originale che introduce il personaggio di Kamala Khan, un'adolescente americana musulmana che cresce a Jersey City. Gamer appassionata e vorace scrittrice di fan-fiction, Kamala è una mega fan dei supereroi con un'immaginazione smisurata, in particolare quando si tratta di Captain Marvel. Eppure, la ragazza si sente sempre un po' a disagio... Finché non ottiene i superpoteri. La vita diventa migliore con i superpoteri, giusto?.

Ms. Marvel debutta su Disney+ l'8 giugno.