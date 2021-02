Ms. Marvel, Lauren Marsden entra nel cast della serie: ecco chi interpreterà

Continua a crescere il cast di Ms. Marvel, una delle serie tv prodotte dai Marvel Studios per la piattaforma streaming Disney+. La nuova arrivata risponde al nome di Laurel Marsden, e interpreterà il personaggio di Zoe Zimmer.

Nei fumetti, Zoe Zimmer assurge al ruolo di "frenemy" per la protagonista, Kamala Kahn a.k.a. Ms. Marvel (interpretata dalla giovane Iman Vellani): è una delle ragazze più popolari alla Coles Academic High, esce con l'atleta più cool della scuola, Josh Richardson, e almeno inizialmente non ha un atteggiamento troppo simpatico nei confronti di Kamala.

Ma Zoe è anche la prima persona salvata da Ms. Marvel, e in seguito vedremo il suo personaggio evolversi sempre più.

Ms. Marvel è diretta da Adil El Arbi & Bilall Fallah, Meera Menon e Sharmeen Obaid-Chinoy. La serie, che arriverà su negli ultimi mesi del 2021 su Disney+, racconterà la storia di Kamala, un'adolescente pakistano-americana di Jersey City in possesso di abilità mutaforma che scopre di far parte di coloro che chiamano Inumani. Adotterà l'identità di Ms. Marvel come omaggio al suo idolo, Carol Danvers a.k.a. Captain Marvel.

Nel cast dello show troviamo anche Saagar Shaikh, Rish Shah, Aramis Knight, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Laith Naki, Azher Usman, Yasmeen Fletcher, Travina Springer e Nimra Bucha.