Ms. Marvel: i fumetti per conoscere la super eroina protagonista della nuova serie Disney+

Debutta oggi su Disney+ la nuova serie Ms. Marvel, con protagonista la giovane attrice esordiente Iman Vellani, pronta a conquistare il cuore e l'attenzione dei fan del MCU.

Per l'occasione Panini Comics ha proposto una selezione di volumi perfetti per avvicinarsi alla storia di Kamala Khan e scoprire i segreti della super eroina di origine pakistane.

La protagonista di Ms. Marvel è Kamala Khan. Tra le pagine dei fumetti Marvel il personaggio è una ragazza come tutte le altre, vive una vita normale e tranquilla nella sua Jersey City, una città poco distante da New York.

Marvel-Verse: Ms. Marvel

Nel volume intitolato Marvel-Verse: Ms. Marvel, una raccolta antologica composta da 112 pagine e in vendita a 9,90€, si segue le sue avventure con sei storie emblematiche perfette per avvicinarsi al personaggio.

Nel fumetto della Marvel un giorno, una nebbia misteriosa porta allo scoperto gli straordinari poteri latenti che la ragazza ha dentro di sé: nasce così Ms. Marvel, un'eroina decisa ad aiutare il prossimo e che compensa la sua scarsa esperienza con grande impegno e una determinazione assoluta.

Ms. Marvel: Fuori dalla norma

Il secondo titolo proposto è Ms. Marvel: Fuori dalla norma, un volume della linea Must Have di 128 pagine con un costo di 15€.

Tra le pagine si racconta il passaggio di Kamala da fan degli Avengers - e in particolare di Captain Marvel - a protettrice di Jersey City.

Ms. Marvel cercherà di capire come si diventa una vera super eroina, quali sono le origini dei suoi nuovi, incredibili poteri e perché gestirli potrebbe complicare irrimediabilmente la sua vita di teenager.

La storia è stata ideata dalla scrittrice G. Willow Wilson (A-Force) e dal disegnatore Adrian Alphona (Runaways).

La magnifica Ms. Marvel: Predestinata

Si passa poi a La magnifica Ms. Marvel: Predestinata, acquistabile a un prezzo di 17€ e composto da 136 pagine, che segna l'inizio di una nuova fase editoriale per le avventure di Kamala Khan con la guida di Saladin Ahmed (Miles Morales, Black Bolt ed Exiles) e dell'astro nascente Minkyu Jung (Nightwing e Batgirl).

Dopo aver visto Ms. Marvel acquisire sempre maggiore consapevolezza di sé e delle proprie capacità, ora Kamala dovrà affrontare una nuova minaccia si fa strada a Jersey City. Gli alieni stanno attaccando, ma perché i misteriosi visitatori extraterrestri sono così interessati a Kamala Khan? E perché la chiamano Predestinata? Per rispondere a queste domande, Ms. Marvel dovrà intraprendere un avventuroso viaggio interplanetario in compagnia... dei suoi genitori!

Ms. Marvel: Sotto pressione

La giovane super eroina è poi al centro di una serie di volumi ideati per un pubblico Young Adult.

Il primo dei titoli proposti da Panini Comics è Ms. Marvel: Sotto Pressione, acquistabile a un prezzo di 9,90 € e composto da 128 pagine. Tra le pagine Kamala Khan è alle prese con le sfide dell'adolescenza. Tra scuola, gli amici, la famiglia, la scrittura di fanfiction e, non meno importante, l'addestramento per diventare un vero super eroe. Quando un misterioso robot tenta di introdursi nell'Avengers Tower, Ms. Marvel dovrà rimettersi in sesto, imparare a chiedere aiuto e sistemare un grosso pasticcio prima che sia troppo tardi.

A firmare il volume sono gli astri nascenti Nadia Shammas e Nabi H. Ali, che hanno ideato una graphic novel originale per giovani lettori.

Le ultime due proposte sono Ms. Marvel: Kamala Khan e Ms. Marvel: Metamorfosi, entrambi acquistabili a un prezzo di 9,90 € e composti rispettivamente da 256 e 228 pagine.

Con i due volumi i lettori più giovani potranno ripercorrere le origini della carriera da eroina di Kamala ed esplorare la quotidianità e le sfide, piccole e grandi, di una ragazza alle prese con una (super) adolescenza. E se imparare a utilizzare i propri nuovi e inaspettati poteri non sembra una sfida facile, anche affrontare per la prima volta l'amore si rivelerà per Kamala una vera missione da eroi.

Ms. Marvel: Kamala Khan