Mrs. Harris Goes to Paris: Focus Features acquista il film con Lesley Manville e Isabelle Huppert

Focus Features ha deciso di acquistare Mrs. Harris Goes to Paris, realizzato in collaborazione con Dior, e con star Lesley Manville e Isabelle Huppert.

Mrs. Harris Goes to Paris è il nuovo film con star le attrici Isabelle Huppert e Lesley Manville e il progetto è stato ora acquistato da Focus Features.

L'adattamento del romanzo scritto da Paul Gallico è stato realizzato in collaborazione con Dior ed è ambientato nella Francia degli anni '50.

Tra le pagine si racconta la storia di una donna delle pulizie rimasta vedova che si innamora follemente di un vestito di alta moda firmato Dior, decidendo che deve averlo. La protagonista di Mrs. Harris Goes to Paris, dopo il lavoro, risparmia sul cibo e gioca d'azzardo per ottenere i soldi necessari a realizzare il suo sogno, vivendo un'avventura a Parigi che cambia la sua vita e il futuro della casa di moda.

Alla regia del film c'è Anthony Fabian, autore anche della sceneggiatura in collaborazione con Carroll Cartwright, Keith Thompson e Olivia Hetreed.

Nel cast, oltre a Lesley Manville, ci sono Isabelle Huppert, Jason Isaacs, Lambert Wilson, Alba Baptista, Lucas Bravo e Rose Williams.