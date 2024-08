Mrs. Doubtfire, Sally Field: "Grazie a Robin Williams ho potuto dare l'ultimo addio a mio padre"

Le storie sulla gentilezza e la generosità di Robin Williams nei confronti di coloro che amava e con cui lavorava sono apparentemente infinite, e anche a 10 anni dalla sua morte continuano a emergere nuovi aneddoti sulla sua decenza e umanità da parte di coloro che lo conoscevano.

In una nuova intervista a Vanity Fair, il premio Oscar Sally Field ha riflettuto sul tempo trascorso con Williams durante le riprese dell'amatissima commedia del 1993 Mrs. Doubtfire e ha condiviso una storia che "non aveva mai raccontato prima" su come lui le abbia dato la possibilità di piangere la morte del padre mentre stavano girando il film.

L'aneddoto di Field

"Ero nel camper fuori dall'aula di tribunale dove stavamo girando la scena del divorzio. Mio padre aveva avuto un ictus un paio di anni prima e si trovava in una casa di cura. Ho ricevuto una telefonata dal medico che mi diceva che mio padre era morto: un ictus grave", ha spiegato Field. "Mi chiese se volevo che lo mettessero in rianimazione. Ho risposto: 'No, non lo voleva. Lasciatelo andare. E per favore avvicinati a lui e di': Sally ti saluta'".

Robin Williams fa la spesa in una scena di Mrs. Doubtfire

La Field ha raccontato di essere stata sopraffatta dal dolore in quel momento, ma di essersi imposta di non piangere. "Sono andata sul set cercando con tutte le mie forze di recitare", ha detto Field.

"Non stavo piangendo ma Robin si è avvicinato, mi ha tirato fuori dal set e mi ha chiesto: 'Stai bene?'", ha detto l'attrice. Quando alla fine ha raccontato a Williams della morte del padre, l'attore ha risposto: "Oh mio Dio, dobbiamo portarti subito fuori di qui".

Robin Williams con la sua statuetta

Secondo Field, Williams "ha fatto in modo che accadesse". Ha parlato con il regista Chris Columbus e hanno trovato il modo di girare le scene necessarie senza che Field dovesse essere sul set per tutto il giorno. Field ha detto che "sono potuto tornare a casa mia, chiamare mio fratello e salutare mio padre".

"È un lato di Robin che la gente conosce raramente: era molto sensibile e intuitivo", ha concluso Field.