Mrs. Davis: svelato il primo teaser della nuova serie creata da Damon Lindelof

Mrs. Davis è la nuova serie creata da Damon Lindelof e Tara Hernandez, nel team di autori di Young Sheldon, di cui Peacock ha condiviso il teaser.

Il progetto, composto da otto puntate della durata di un'ora, debutterà sugli schermi americani il 20 aprile, dopo aver avuto un'anteprima al SXSW festival.

Nel breve teaserdi Mrs. Davis, che non dovrebbe contenere immagini tratte dallo show, si vedono alcune persone in varie parti del mondo a cui viene detto "Lei ti vuole parlare".

L'ex star di GLOW Betty Gilpin, nel nuovo show, sarà Simone: una suora che è determinata a sconfiggere una potente intelligenza artificiale che sta lentamente prendendo il controllo sul mondo inero. Jake McDorman avrà la parte dell'ex fidanzato della potagonista, il cowboy Wiley.

Peacock ha pubblicato online anche una pagina sul proprio sito in cui gli utenti possono interagire, tramite una chat, proprio con Mrs. Davis, ma gli utenti italiani, per ora, non possono utilizzare questa risorsa per immergersi nel mondo ideato per il piccolo schermo.

Nel cast delle puntate ci sono anche Andy McQueen, Ben Chaplin, Margo Martindale, David Arquette, Elizabeth Marvel, Katja Herbers, Chris Diamantopoulo, Ashley Romans, Tom Wlaschiha, e Mathilde Ollivier.