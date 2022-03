Betty Gilpin interpreterà una suora che combatte una AI in Mrs. Davis, serie di Damon Lindelof

Betty Gilpin torna in versione combattente, stavolta nei panni di una suora, nella nuova serie co-firmata da Damon Lindelof e Tara Hernandez, Mrs. Davis. Nello show Gilpin interpreterà una donna di chiesa costretta a combattere una potente intelligenza artificiale.

Una foto di Betty Gilpin

La trama di Mrs. Davis è avvolta dal mistero, ma i primi dettagli rivelano che gli episodi affronteranno il tema della fede contro la tecnologia in un'epica battaglia. Il progetto ideato da Damon Lindelof si caratterizza per un approccio dark satirico e si concentrerà su un mondo in cui quasi tutte le decisioni sono compiute tramite un algoritmo. Ogni stagione conterrà dei segreti e avrà al centro un mistero o dilemma specifico che verrà risolto entro la fine della stagione.

Il premio Emmy Owen Harris dirigerà vari episodi dello show e si occuperà della produzione insieme a Damon Lindelof e Tara hernandez, che fungerà da showrunner.

Susan Rovner, a capo di NBCUniversal, ha dichiarato: "Sono così entusiasta di lavorare con Damon e Tara in quella che penso sarà la prossima serie di Peacock perfetta per il bingewatching. Da Lost a The Leftovers, fino a Watchmen, il lavoro di Damon è sinonimo di contenuti e narrazioni che riescono a emergere e chiedono di essere visti. L'esperienza di Tara in The Big Bang Theory e Young Sheldon permette a Mrs. Davis di avere un senso dell'umorismo e un approccio inaspettato alla narrazione che mi auguro coinvolgeranno gli spettatori e i fan per molte stagioni".