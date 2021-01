Mr Robot 4, su Prime Video in streaming da oggi

Mr. Robot 4, l'attesissima ultima stagione della serie targata USA Network che è stata il punto di svolta nella carriera di Rami Malek, sbarca oggi in streaming su Amazon Prime Video con tutti i suoi episodi inediti.

L'hacker brillante quanto sociopatico Elliot Alderson torna con la stagione più lunga della sua storia: saranno 13 gli episodi che comporranno la stagione finale dello show creato da Sam Esmail: in Mr. Robot 4, secondo le parole del creatore, c'è una svolta fondamentale nel rapporto tra Elliot e Mr. Robot: "La fine della terza stagione li aveva spinti a lavorare insieme come in una squadra. Hanno raggiunto la consapevolezza di essere parti di un tutto, ed è qualcosa che non abbiamo mai visto prima, vista la loro tumultuosa relazione. Ora sono finalmente arrivati ad un punto in cui non solo possono lavorare insieme ma, oserei dire, possono addirittura integrarsi".

Mr. Robot: un primo piano di Rami Malek

Lo show racconta la storia di Elliot: un esperto di sicurezza informatica che lavora a New York presso l'azienda Allsafe. È un giovane sociofobico, depresso e dipendente dalla morfina, costantemente soggetto a deliri paranoici e allucinazioni. Nella sua vita privata è uno stalker informatico e tratta le persone come se fossero computer da hackerare, per poterne carpire i più intimi segreti. Per questi ultimi episodi di Mr. Robot si è trattato di una lavorazione travagliata. In primis per i numerosi impegni del protagonista, che nel frattempo ha vinto un Oscar per Bohemian Rhapsody ed è entrato nel cast del prossimo James Bond.

