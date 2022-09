Mr. Harrigan's Phone: Netflix svela le foto e la data di uscita del film tratto da Stephen King

Netflix e Blumhouse hanno svelato le prime foto e la data di uscita di Mr. Harrigan's Phone, adattamento del racconto di Stephen King Il telefono del Signor Harrigan, contenuto nella raccolta Se scorre il sangue, in arrivo in streaming il 5 ottobre.

Al centro della storia c'è un ragazzo chiamato Craig, che vive in una piccola città di provincia e fa amicizia con il miliardario Mr Harrigan, il quale vive da recluso. I due stringono un legame grazie al loro amore per i libri e a un iPhone, ma quando l'uomo muore, il ragazzo capisce che non tutto quello che è morto scompare e scopre di essere in grado di comunicare con l'amico grazie all'iPhone che è stato sepolto con lui.

Mr. Harrigan's Phone, scritto e diretto da John Lee Hancock, vede Jaeden Martell nei panni di Craig e Donald Sutherland in quelli di Mr Harrigan.

Hancock ha descritto così la sua esperienza con Netflix: "Poiché è un racconto di sole 80 pagine, devi afferrare il senso della storia attivandolo in parte con scene che non sono necessariamente contenute nel racconto. Finisci una sceneggiatura e ti rendi conto che devi inviarla a Stephen, e otterrai un pollice in su o un pollice in giù ... Dici, 'Oh, mio ​​Dio, Stephen King sta leggendo la mia sceneggiatura. Spero che gli piaccia.'"