Movieplayer al Comicon Bergamo 2024: tutti i giorni in live dalle 15, ecco il programma

Dopo la maratona di Comicon Napoli, Movieplayer.it si sposta a Bergamo per seguire da vicino lo spin-off settentrionale della manifestazione che attira amanti di cinema, tv, fumetti, videogame, libri e molto altro. Ci saremo anche noi di Movieplayer.it che, insieme ai cugini di Multiplayer.it, vi terremo compagnia con un programmazione live in streaming su Twitch ogni giorno dalle 15:00 alle 19:00 per tutta la durata del Comicon. Cercate il box trasparente di Movieplayer.

L'appuntamento quotidiano dal 21 al 23 giugno live in streaming su Twitch è con il nostro Damiano Panattoni, che commenterà le novità presentate al Comicon con l'aiuto di prestigiosi ospiti. Venerdì 21 giugno saranno con noi Ilaria "Sam" Gentili, ArteSettima e il fumettista Davide Barzi. Sabato 22 giugno toccherà al doppiatore Troy Baker, a Sommobuta e Cavernadiplatone, ad Andrea Pessino, Mogu Cosplay, all'attore e doppiatore Massimo Triggiani e a Michele Posa e Luca Franchini, le mitiche voci del wrestling italiano. Gran finale domenica 23 giugno con Mirko Cannella, Manuel Meli, Bryan Box, Claudio Sciarrone, Alex Polidori e Labadessa.

Se vi trovate a Bergamo, però, passate a trovarci al nostro box streaming per seguire dal vivo con noi tutte le dirette. Per conoscere tutti gli appuntamenti in dettaglio tornate a trovarci nei giorni della kermesse.

Cosa ci aspetta al Comicon Bergamo

Sono dieci le sezioni della kermesse bergamasca giunta al secondo anno: Fumetto, Cinema e serie tv, Videogame, Gioco, Asian, Musica, Cosplay, Kids, Neverland, PizzaCon.

Ai già annunciati ospiti come la leggenda del fumetto Marvel John Romita Jr., il disegnatore Premio Eisner Glenn Fabry, il cantante Giorgio Vanni che si esibirà in un concerto dal vivo, e il content creator e divulgatore Adrian Fartade, il festival annuncia la presenza di tre star del mondo dei videogame: l'attore e doppiatore Troy Baker, il compositore Austin Wintory, il game designer Andrea Pessino.

Novità in arrivo anche dal campo del Fumetto, con il maestro Tanino Liberatore, della illustratrice e animatrice Yoshiko Watanabe i disegnatori Stevan Subic e Claudio Sciarrone.

Si espande l'offerta delle mostre, con le personali dedicate agli artisti John Romita JR., Igort e Tommy Gun e quelle dedicate ai "50 anni di Dungeons & Dragons. Il Signore dei giochi di ruolo" e a "BANG! La leggenda", gioco da tavolo divenuto fenomeno di massa. Per gli appassionati di videogiochi, inoltre, si svolgerà a Bergamo la finale del torneo "VCT Game Changers Italy: Genesi", torneo regionale di Valorant dedicato alle videogiocatrici.

COMICON Bergamo, in collaborazione con Promoberg, è uno degli eventi più attesi del 2024, grazie all'incredibile debutto registrato con la prima edizione nel 2023: 28.000 visitatori, il maggior successo degli ultimi dieci anni tra i festival di cultura pop del Nord Italia.