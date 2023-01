Movieplayer Awards 2023: ecco le nomination, votiamo insieme i film e le serie TV dell'anno

Da oggi diamo ufficialmente il via ai Movieplayer Awards 2023, il nostro premio dedicato ai film e alle serie TV che ci hanno conquistati e appassionati nel 2022! Anche in questa occasione la redazione di Movieplayer.it ha selezionato per voi una serie di nomination ma sarete proprio voi a decidere i vincitori di quest'anno!

Vi ricordiamo che non è obbligatorio esprimere la propria preferenza per tutte le categorie, potete votare solo per alcune tra quelle elencate. Le uniche due categorie per le quali è obbligatorio esprimere la propria preferenza sono quelle per il Miglior Film e Miglior Serie TV! Si vota da oggi, 7 gennaio, fino al 15 gennaio compreso e le nomination saranno rese note il 16 gennaio!

Tra i titoli dell'anno Licorice Pizza, il nuovo Paul Thomas Anderson candidato a tre Oscar nell'edizione 2022, il The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard e Andy Serkis, Top Gun: Maverick: il sequel diretto da Joseph Kosinski è diventato un incredibile e inatteso campione d'incassi del 2022 (un miliardo e mezzo di dollari e centosessanta milioni di spettatori), The Fabelmans, il nuovo personalissimo progetto di Steven Spielberg, Avatar: La via dell'acqua, il secondo capitolo della saga dei record di James Cameron.

Per le serie tv sfida tra House of the Dragon, il ritorno alle avventure dei romanzi di George R.R. Martin, e Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, mega-produzione prequel basata sull'universo nato dalla fantasia di J.R.R. Tolkien. Outsider The Sandman, adattamento della famosa serie a fumetti creata nel 1989 dallo scrittore britannico Neil Gaiman, Andor, prequel del film Rogue One - A Star Wars Story, Scissione, un'inquietante distopia thriller sbarcata su Apple Plus grazie a Ben Stiller e le certezze Better Call Saul e Stranger Things.

Spazio ad alcune nuove categorie: votiamo anche il Miglior Mostro nelle Serie TV, Miglior serie TVdi supereroi/Cinecomic, il Miglior animale da film e la Migliore scena di ballo dell'anno in un film.

Di seguito tutte le nomination di quest'anno:

Miglior film

Licorice Pizza

Nope

The Batman

Top Gun: Maverick

Triangle of Sadness

Everything Everywhere All At Once

The Fabelmans

Avatar: La via dell'acqua

Pinocchio

Elvis

Bones and All

Spencer

Miglior film italiano

America Latina

Le otto montagne

Ennio

Piccolo corpo

Nostalgia

Siccità

Il signore delle formiche

La stranezza

Settembre

Princess

Amanda

Esterno Notte

Miglior film indie

Drive My Car

Un eroe

Men

Gli orsi non esistono

EO

Fairytale

Il corsetto dell'imperatrice

X - A Sexy Horror Story

Everything everywhere all at once

Crimes of the Future

Red Rocket

Finale a sorpresa

Miglior Film Animazione

Entergalactic

Belle

Cip e Ciop - Agenti speciali

Il gatto con gli stivali 2

Pinocchio

Apollo 10 e mezzo

Miglior Commedia

Marry Me

Astolfo

Spirited

Not OK

Margini

Bros

Miglior Film Azione/Thriller

Bullet Train

Top Gun: Maverick

The Northman

Athena

Watcher

RRR

Migliori film supereroi /Cinecomic

The Batman

Doctor Strange nel Multiverso della Follia

Thor: Love and Thunder

The King's Man - Le origini

Black Panther: Wakanda Forever

Diabolik - Ginko all'attacco!

Miglior Film Sci-Fi/Fantasy

Matrix Resurrections

Prey

Everything everywhere all at once

The Adam Project

Avatar: La via dell'acqua

Men

Miglior Film Horror

Scream

Black Phone

X - A Sexy Horror Story

Nope

Piove

Barbarian

Miglior Regista

Pablo Larrain per Spencer

Steven Spielberg per The Fabelmans

James Cameron per Avatar: La via dell'acqua

Baz Luhrman per Elvis

Guillermo del Toro per Pinocchio

Paul Thomas Anderson per Licorice Pizza

Migliore Sceneggiatura

Steven Spielberg e Tony Kushner per The Fabelmans

I Daniels per Everything Everywhere All At Once

PTA per Licorice Pizza

Guillermo del Toro per Pinocchio

Ostlund per Triangle of Sadness

Marco Bellocchio, Stefano Bises, Ludovica Rampoldi e Davide Serino per Esterno notte

Migliore Attore Protagonista

Adam Sandler per Hustle

Austin Butler per Elvis

Adam Driver per Rumore Bianco

Fabrizio Gifuni per Esterno Notte

Nicolas Cage per Il Talento di Mr. C

Ricardo Darin per Argentina, 1985

Migliore Attrice Protagonista

Kristen Stewart per Spencer

Ana de Armas per Blonde

Anya Taylor Joy per The Menu

Michelle Yeoh per Everythign Everywhere All At Once

Michelle Willams per The Fabelmans

Alana Haim per Licorice Pizza

Miglior Attore Non Protagonista

Ficarra e Picone per La stranezza

Tom Hanks per Elvis

Ke Huy Quan per Everything Everywhere All At Once

Paul Dano per The Fabelmans

Mark Rylance per Bones and All

Fausto Russo Alesi per Esterno notte

Miglior Attrice Non Protagonista

Angela Bassett per Black Panther: Wakanda Forever

Jamie Lee Curtis per Everything Everywhere All At Once

Dolly De Leon per Triangle of Sadness

Kiki Palmer per Nope

Margherita Buy per Esterno Notte

Cate Blanchett per Nightmare Alley

Migliore Colonna Sonora

John Williams per The Fabelmans

Alexandre Desplat per Pinocchio

M.M. Keeravani per RRR

Nico Muhly per The Humans

Trent Reznor, Atticus Ross per Bones and All

Lady Gaga, Harold Faltermeyer, Hans Zimmer, Lorne Balfe per Top Gun: Maverick

La sequenza indimenticabile (film)

Il piano sequenza iniziale di Athena

Le scene acquatiche di Avatar: La via dell'acqua

L'entrata in scena di Elvis in Elvis

La scena iniziale di Top Gun: Maverick

Le pietre parlanti in Everything Everywhere All At Once

Il finale di The Fablemans

Camion al contrario di Licorice Pizza

Batman insegue il Pinguino The Batman

La scena del vomito di Triangle of Sadness

Miglior animale da film

Il cane Lulù di Io e Lulù

Lyle il coccodrillo di Il Talento di Mr Crocodile

La tigre di RRR

Lo scimpanzé di Nope

La balena Tulkun di Avatar: La via dell'acqua

L'asinello per EO

Scena di ballo dell'anno

Diana balla di Spencer

Naatu Naatu di RRR

Il piccolo Elvis balla in chiesa di Elvis

Pinocchio impara a ballare di Pinocchio

La mamma che balla di The Fablemans

Good Afternoon di Spirited

Migliore Serie TV dell'anno

House of the Dragon

Gli Anelli del Potere

The Sandman

Scissione

Pachinko - La moglie coreana

Andor

The Bear

Bad Sisters

Better Call Saul - Stagione 6

Bang Bang Baby

Black Bird

Stranger Things - Stagione 4

Migliore serie commedia

Boris - Stagione 4

Atlanta - Stagione 3 e Stagione 4

Only Murders in the Building - Stagione 2

Tulsa King

La fantastica signora Maisel - Stagione 4

The Bear

Migliore Serie Sci-fi/Fantasy/Horror

House of the Dragon

Gli Anelli del Potere

Cabinet of Curiosities

The Midnight Club

1899

Andor

Miglior serie di supereroi/Cinecomic

The Peacemaker

Ms. Marvel

The Umbrella Academy - Stagione 3

She-Hulk: Attorney at Law

Hit Monkey

The Boys 3

Miglior Serie Crime/Thriller

Dahmer

The Old Man

The Mayor of Kingstown

The Patient

Black Bird

In nome del cielo

Miglior Serie Teen

Stranger Things - Stagione 4

Skam Italia - Stagione 5

Mercoledì

Heartstopper

Prisma

Non ho mai... - Stagione 3

Miglior Serie Animazione

La serie di Cuphead - Stagione 2 e stagione 3

Cyberpunk: Edgerunners

L'attacco dei giganti 4

Jurassic World: Nuove avventure - Stagione 5

Love, Death & Robots - Stagione 3

La leggenda di Vox Machina

Miglior Miniserie

Tutto chiede salvezza

The Dropout

Irma Vep

Pam & Tommy

This is Going to Hurt

We Own This City

La sequenza indimenticabile

Il finale di Better Call Saul

La 7 puntata di The Bear

Il piano sequenza di Euphoria 2 puntata 5

Il finale di Scissione

Master of Puppets in Stranger Things 4

Il ballo di Mercoledì in Mercoledì

Miglior Serie/Fiction Italiana

Tutto chiede salvezza

Romulus II

The Bad Guy

Skam Italia - Stagione 5

Boris 4

Prisma

Petra - Stagione 2

Bang Bang Baby

L'amica geniale stagione 3

Il re

Christian

Le fate ignoranti

Migliore Attore in una serie tv drammatica

Diego Luna per Andor

Bob Odenkirk per Better Call Saul

Jeff Bridges per The Old Man

Evan Peters Dahmer

Jon Bernthal per We Own this city

Paddy Considine per House of the Dragon

Migliore Attrice in una serie tv drammatica

Emma D'Arcy per House of the Dragon

Zendaya per Euphoria 2

Rhea Seehorn per Better Call Saul

Margherita Mazzucco e Gaia Girace per L'amica geniale stagione 3

Arianna Becheroni per Bang Bang Baby

Sadie Sink per Stranger Things

Migliore Attore in una serie tv commedia

Donald Glover per Atlanta

Steve Martin e Martin Short per Only Murders in the Building 2

Jeremy White per The Bear

Ben Whishaw per This is going to Hurt

Francesco Pannofino per Boris 4

Sylvester Stalloner per Tulsa King

Migliore Attrice per una serie tv commedia

Selena Gomez per Only Murders in the Building 2

Jenna Ortega per Mercoledì

Charlotte Nicdao per Mythic Quest

Isla Fisher per Wolf Like Me

Lily James per Pam & Tommy

Rachel Brosnahan per La fantastica signora Maisel 4

Migliore Attore Non Protagonista in una serie tv

Richard Jenkins per Dahmer

Ebon Moss-Bachrach per The Bear

Angus Cloud per Euphoria

Andrea Pennacchi per Tutto Chiede Salvezza

Matt Smith per House of the Dragon

Andy Serkis per Andor

Miglior Attrice Non Protagonista in una serie tv

Ayo Edebiri per The Bear

Ambika Mod per This is Going to Hurt

Sydney Sweeney per Euphoria

Patricia Arquette per Scissione

Silvia D'Amico per Christian

Sabrina Impacciatore per The White Lotus 2

Miglior mostro