Movieplayer.it Awards 2020: trionfano Joker e Chernobyl!

Joker: un'immagine di profilo di Joaquin Phoenix

Anche quest'anno una grande partecipazione ai Movieplayer.it Awards ha creato tantissime sorprese nei vincitori della nostra testata, andando a premiare prodotti profondamente diversi ma molto vari, segno di una stagione davvero ricca di buon cinema, dai cinecomic ai film più di nicchia. Tra i premiati Joker, Chernobyl, Quentin Tarantino e molti altri ancora. Anche quest'anno il nostro pubblico è andato a 'scindere' i due premi principali, ovvero Miglior Film e Miglior Regia.

Il vero vincitore dell'anno è, probabilmente, Joker, il film di Todd Phillips in corsa per 11 Oscar. La pellicola con Joaquin Phoenix si porta a casa il premio per Miglior Film, quello quasi scontato per il Migliore Attore Protagonista, oltre alla Migliore Colonna Sonora e la Miglior Sequenza Memorabile, chiudendo con quello per il Miglior Cinecomic. La curiosità è che sono esattamente gli stessi premi (tranne l'ultimo per ovvi motivi) che ha ottenuto il grande vincitore del 2019, Bohemian Rhapsody. Un altro film amatissimo dai cinefili e non è stato C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino, che esce con i riconoscimenti per la Miglior Regia, la Miglior Sceneggiatura e il Miglior Attore Non Protagonista a Brad Pitt.

Oscar 2020, le nomination tra conferme e sorprese: dal boom di Joker al caso Parasite

Spazio anche a un paio di titoli meno prorompenti in questa awards season, come il sottovalutato Noi di Jordan Peele, che si porta a casa il premio per Miglior Horror; o come La casa di Jack, ultima forte provocazione di Lars Von Trier, che porta a casa il premio al Miglior Film Indipendente. Anche la Marvel piazza il suo Avengers: Endgame tra i vincitori, grazie alla categoria Contributo tecnico. A bocca asciutta alcuni tra i titoli più apprezzati dell'ultima stagione, come Parasite e Dolor Y Gloria.

Chernobyl: un'immagine della serie con Emily Watson

Nel reparto televisivo, a dominare è Chernobyl, l'acclamata serie HBO: Miglior Serie Tv dell'anno, Miglior Nuova Serie TV, Miglior Attore Protagonista (Jared Harris) e Miglior Attrice Non Protagonista (Emily Watson). Sorpresa nell'animazione dove troviamo un parimerito tra i sempreverdi I Simpson e la nuova e chiacchierata Love, Death & Robots, serie antologica prodotta da Netflix composta da brevi storie animate, che spaziano tra generi diversi: fantascienza, fantasy, horror e comedy. Tra gli attori spazio a Olivia Colman per The Crown, Peter Dinklage per Game of Thrones e la splendida Phoebe Waller-bridge per Fleabag, serie comedy dell'anno.

Ma ecco tutti i vincitori dei Movieplayer.it Awards 2020:

Miglior Film Joker

Miglior Film Italiano Il traditore

Miglior film Indie La casa di Jack

Miglior Film Animazione Toy Story 4

Miglior Commedia Green Book

Miglior Film Azione Le Mans 66

Miglior Cinecomic Joker

Miglior Film Sci-fi/Fantasy Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Miglior Film Horror/Thriller Noi

Miglior Film Streaming The Irishman

Miglior Regista Quentin Tarantino per C'era una Volta... a Hollywood

Migliore Sceneggiatura C'era una volta a... Hollywood

Migliore Attore Protagonista Joaquin Phoenix per Joker

Migliore Attrice Protagonista Scarlett Johansson per Storia di un matrimonio

Miglior Attore Non Protagonista Brad Pitt per C'era una volta a... Hollywood

Migliore Attrice Non Protagonista Laura Dern per Storia di un matrimonio

Migliore Colonna Sonora Joker

Miglior Contributo Tecnico Avengers: Endgame ("Effetti speciali")

La sequenza indimenticabile Joker ("La danza sulle scale")

Miglior serie televisiva dell'anno Chernobyl

Migliore nuova serie TV Chernobyl

Miglior serie Commedia Fleabag

Miglior serie Sci-fi/Fantasy/Horror Stranger Things

Miglior serie Crime Mindhunter

Miglior serie Teen Stranger Things

Miglior serie Animazione I Simpson e Love, Death & Robots (ex aequo)

Miglior serie/miniserie Britannica Peaky Blinders

Migliore serie/fiction Italiana 1994

Migliore Attore in una serie tv drammatica Jared Harris per Chernobyl

Migliore Attrice in una serie tv drammatica Olivia Colman per The Crown

Migliore Attore in una serie tv commedia Jim Parsons per The Big Bang Theory

Migliore Attrice per una serie tv commedia Phoebe Waller-Bridge per Fleabag

Miglior Attore Non Protagonista in una serie tv Peter Dinklage per Il trono di spade

Miglior Attrice Non Protagonista in una serie tv Emily Watson per Chernobyl