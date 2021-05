Mother's Day: il film con Jennifer Aniston e Julia Roberts stasera su Rai3

Stasera su Rai3 alle 21:20 va in onda, in occasione dell'imminente Festa della mamma 2021, il Mother's Day, con Jennifer Aniston, Kate Hudson, Julia Roberts e Jason Sudeikis.

Si avvicina la Festa della mamma 2021 così, stasera su Rai3 alle 21:20, il terzo canale del servizio pubblico propone Mother's Day, il film diretto nel 2016 da Garry Marshall.

Una commedia romantica e un tributo a un legame indissolubile, quello tra madre e figli. Jennifer Aniston, Kate Hudson, Julia Roberts e Jason Sudeikis sono le protagonisti di una serie di storie intrecciate che esaltano il legame materno spesso conflittuale, ma sempre fortissimo, talvolta folle. Nella settimana prima della Festa della mamma, si scoprono le vite di un gruppo di donne forti, amorevoli e imperfette: da quella divorziata che deve fare i conti con la nuova matrigna dei suoi figli, a quella che cerca di trovare la madre naturale. Madri in attesa, single, matrigne, madri gay, madri assenti o lontane, madri di ogni tipo... Tutte per ricordare come ogni madre è, a suo modo, un'eroina.