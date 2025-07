Mostro: la storia di Lizzie Borden sarà al centro della stagione 4 della serie di Ryan Murphy

Netflix ha annunciato che la serie antologica Mostro avrà una stagione 4 e al centro della trama ci sarà la storia di Lizzie Borden. Il progetto creato e prodotto da Ryan Murphy e Ian Brennan riporterà quindi sugli schermi la storia della giovane che è stata accusata di aver ucciso con un'ascia il padre e la matrigna nel 1892, venendo poi assolta.

La popolarità di Lizzie Borden

Attualmente i realizzatori dello show stanno effettuando il casting e cercando la protagonista della nuova stagione. Le riprese della prossima stagione di Mostro dovrebbero iniziare in autunno, in vista di un debutto delle puntate durante il 2026.

Il processo a Lizzie Borden, avvenuto nel 1892, è diventato popolare immediatamente, attirando l'attenzione dei media ed entrando nella cultura popolare. Nel corso degli anni sono stati realizzati film, serie tv, spettacoli teatrali e libri dedicati alla storia della giovane.

Tra i progetti più recenti ci sono The Lizzie Borden Chronicles, targato Lifetime e con star Christina Ricci, e il film Lizzie con protagoniste Kristen Stewart e Chloe Sevigny.

La serie targata Netflix

La seconda stagione dello show prodotto da Ryan Murphy è stata dedicata a Lyle ed Erik Menendez, i fratelli che hanno ucciso i genitori e hanno successivamente dichiarato di aver compiuto il duplice omicidio per salvarsi dalle molestie e dalla violenza del padre. La popolarità ottenuta dalle puntate su Netflix hanno alimentato la richiesta di un nuovo processo ai due fratelli, sostenendo che non fossero state prese in considerazione alcune prove che dimostravano gli abusi fisici e mentali subiti.

La prima stagione, invece, seguiva i terribili crimini compiuti da Jeffrey Dahmer.

Prossimamente arriverà su Netflix la terza stagione che vedrà Charlie Hunnam protagonista degli episodi nei panni di Ed Gein.