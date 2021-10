Most Dangerous Game, su Prime Video in streaming da oggi

Most Dangerous Game, la serie con protagonista l'attore Liam Hemsworth, sbarca su Amazon Prime Video in streaming a partire da oggi 1 ottobre 2021!

Most Dangerous Game, la serie con protagonista l'attore Liam Hemsworth, sbarca su Amazon Prime Video in streaming a partire da oggi 1 ottobre 2021 per tutti gli utenti abbonati al servizio!

Due degli episodi di Most Dangerous Game sono diretti da Phil Abraham (Mad Men) e la storia è un adattamento del racconto di Richard Connell scritto nel 1942. Liam Hemsworth avrà la parte di Dodge Maynard, un malato terminale pronto a tutto per trovare un modo per sostenere economicamente la moglie, che è incinta, prima di morire. Un uomo misterioso, interpretato da Christoph Waltz, gli offre la possibilità di partecipare a un gioco, della durata di 24 ore, che potrebbe risolvere i suoi problemi...

Locandina di Most Dangerous Game

In verità il Most Dangerous Game disponibile per gli utenti di Prime Video è un vero e proprio film, avendo montato insieme i 15 piccoli episodi - da circa 8 minuti ognuno - in un paio d'ore di pure adrenalina e tensione. Tra i prossimi progetti di Christoph Waltz, vincitore di ben 2 Oscar, c'è l'attesissima miniserie Reagan-Gorbachev, che racconta il periodo storico intorno al 1986 in cui ci fu l'incontro iconico tra Raegan e Gorbachev in Islanda che è stato il punto di svolta della Guerra Fredda. Waltz sarà Gorbachev mentre Michael Douglas interpreterà l'ex presidente americano.

Most Dangerous Game è solo l'ultima di tante novità in catalogo a ottobre 2021 su Amazon Prime Video, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.