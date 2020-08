Morto Stalin, se ne fa un altro: stasera su Rai3 la commedia satirica con Steve Buscemi

Appuntamento con la commedia nera stasera su Rai3 alle 21:20, dove arriva Morto Stalin, se ne fa un altro, il film scritto e diretto nel 2017 dal geniale ideatore di Veep, Armando Iannucci, con protagonisti Steve Buscemi, Rupert Friend e Olga Kurylenko.

Adattamento cinematografico della graphic novel La morte di Stalin di Fabien Nury e Thierry Robin, la storia di Morto Stalin, se ne fa un altro comincia nella notte del 2 marzo 1953: c'è un uomo che sta morendo. Non si tratta di un uomo qualunque: è un tiranno, un sadico, un dittatore. È Stalin, il Segretario Generale dell'Unione Sovietica. Quando passa a miglior vita, i suoi fedelissimi si affrontano in una lotta senza esclusione di colpi per raggiungere il potere assoluto. Nessuno, però, sembra realmente preoccuparsi di governare il Paese...

The Death of Stalin: Simon Russell Beale, Olga Kurylenko e Steve Buscemi in una scena del film

La versione della "storia" proposta da Iannucci non è piaciuta per niente alla Russia che, insieme a Kazakistan e Kirghizistan, dopo un lungo dibattito interno, e nonostante la maggioranza della popolazione si fosse già espressa positivamente su una distribuzione nel Paese, ha deciso di bandire il film dalle sale. Armenia e Bielorussia sono stati gli unici due Paesi membri dell'Unione economica eurasiatica a permettere invece le proiezioni.