Morto Spencer Lofranco: la star di Gotti e Unbroken aveva 33 anni

La star canadese del film di Angelina Jolie in passato aveva avuto problemi con la giustizia e attualmente era ancora indagata.

L'attore canadese Spencer Lofranco, che in passato recitò in film come Unbroken e Gotti, è scomparso a soli 33 anni. Ad annunciarne la morte è stato il fratello Santino.

Attraverso un post su Instagram, il fratello di Lofranco ha comunicato ai fan la sua scomparsa senza specificare al momento le cause che hanno condotto al decesso l'attore.

L'annuncio della morte di Spencer Lofranco e i problemi con la giustizia

"Alla leggenda Spencer Lofranco. Mio fratello" ha scritto Santino Lofranco "Hai vissuto una vita che solo alcuni potrebbero sognare. Hai cambiato la vita delle persone e ora sei con Dio. Ti amerò per sempre e mi mancherai, Bear".

John Travolta con Spencer Lofranco in una scena di Gotti

La pagina Facebook dell'attore lo indicava residente a Surrey, nella Columbia Britannica, nel 2021. Nel suo post social più recente incoraggiava i propri fan ad iscriversi al suo canale OnlyFans anche se non era chiaro se ci fosse realmente un suo profilo sulla piattaforma. Nel 2015 ebbe problemi legali a causa di un incidente con omissione di soccorso, quando investì un ciclista procurandogli un'anca rotta e fuggì. Venne condannato a 50 giorni di servizi sociali, due anni di libertà vigilata e 161.000 dollari di risarcimento. Secondo TMZ, al momento della morte Lofranco era oggetto di indagine nella Columbia Britannica.

La breve carriera di Spencer Lofranco

Nato a Toronto nel 1992, l'attore frequentò una scuola militare a West Lincoln, in Ontario, debuttando come attore nel 2013 nella commedia Innamorarsi a Middleton, nel ruolo di uno studente di nome Conrad, in visita ad un college insieme al padre, interpretato da Andy García. Nel film anche Vera e Taissa Farmiga.

Il suo primo ruolo da protagonista risale al 2014 nel film Jamesy Boy, nel ruolo di un ex detenuto invischiato nelle violenze delle rapine e delle gang, in un cast con James Woods, Ving Rhames e ancora Taissa Farmiga. Seppur breve, una delle sue più famose apparizioni è quella in Unbroken di Angelina Jolie in cui recita nei panni di Harry Brooks, giovane operatore radio che muore nella scena d'apertura, nel film candidato a tre premi Oscar.

Ha recitato anche nel crime indie Dixieland e in King Cobra, biopic su Garrett Clayton, nei panni dell'attore porno gay Sean Paul Lockhart. L'ultimo ruolo accreditato risale al 2018 nel mafia movie Gotti - Il primo padrino, nel ruolo del figlio del protagonista, John Gotti jr., figlio del boss mafioso John Gotti interpretato da John Travolta.