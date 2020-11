Unbroken: Louis Zamperini riuscì a vedere il film prima di morire

Louis Zamperini, veterano e mezzofondista americano, la cui vera storia è narrata in Unbroken, è stato in grado di vedere il film prima di morire.

Il vero Louis Zamperini, interpretato da Jack O'Connell in Unbroken, è morto di polmonite il 2 luglio 2014, nella sua casa di Los Angeles all'età di 97 anni. Il leggendario veterano e mezzofondista americano è riuscito a visionare la pellicola poche ore prima di morire.

Unbroken: la regista Angelina Jolie con il vero Louis "Louie" Zamperini

Grazie ad Angelina Jolie, la regista e principale produttrice del film, Zamperini ha visto una versione del film sul suo computer portatile mentre era in ospedale; nonostante la pellicola fosse incompleta e priva di post-produzione il veterano americano si è commosso e si è addormentato per sempre poche ore dopo.

La sua morte era stata erroneamente annunciata in precedenza, quando il governo degli Stati Uniti lo aveva classificato come 'morto in azione'. Il presidente Franklin D. Roosevelt aveva inviato ai genitori di Zamperini una nota di condoglianze formale nel 1944. Fu solo alla fine della seconda guerra mondiale che Zamperini fu scoperto essere ancora vivo ed in seguito fu dai suoi rapitori.

Unbroken: Jack O'Connell in una drammatica scena del film con Takamasa Ishihara

Unbroken ha ricevuto recensioni contrastanti da parte della critica, Rotten Tomatoes dà al film una valutazione del 50% sulla base di 230 recensioni e il consenso critico del sito afferma: "Le intenzioni dei cineasti era indubbiamente ottime ma la pellicola non rimane impressa nella memoria dello spettatore come dovrebbe."