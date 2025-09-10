Morto Paul Baccaglini, ex inviato de Le Iene, a soli 41 anni: l'ipotesi è suicidio

Lutto nel mondo dello spettacolo: Paul Baccaglini, ex inviato de Le Iene, è morto a soli 41 anni. A trovarlo privo di vita è stata la compagna. La Procura di Milano ha disposto l'autopsia.

Paul Baccaglini, ex inviato de Le Iene ed ex presidente del Palermo, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Segrate, nella mattinata di ieri. Aveva 41 anni. A scoprire il corpo è stata la compagna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Al momento l'ipotesi più accreditata è quella di un gesto volontario, anche se la Procura di Milano ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa con un annuncio sul profilo Instagram ufficiale de Le Iene.

Chi era Paul Baccaglini

Nato a Chicago da padre americano e madre italiana, Baccaglini si era trasferito da bambino a Padova con la madre. In gioventù aveva tentato la carriera da cestista, arrivando fino alla Serie B, prima di orientarsi verso il mondo dello spettacolo, la sua vera vocazione con le prime esperienze radiofoniche a Radio Padova e a RTL 102.5, dove condusse programmi musicali e di attualità.

Poco dopo era approdato a Le Iene, distinguendosi per interviste ironiche, dissacranti e senza sconti a politici e personaggi pubblici. Caratterizzato da uno stile unico, Baccaglini si era costruito un profilo televisivo originale e riconoscibile. Conclusa l'esperienza sul piccolo schermo, era entrato nel mondo della finanza, fondando due fondi di investimento.

Paul Baccaglini e Massimo Zamparini

L'esperienza nel mondo del calcio

Nel 2017 Baccaglini fu nominato presidente del Palermo Calcio dopo aver presentato, tramite il suo fondo, un'offerta per l'acquisto del club a Maurizio Zamparini. L'operazione, accolta inizialmente con entusiasmo, naufragò però pochi mesi dopo per mancanza di coperture finanziarie. Nel luglio dello stesso anno si dimise dalla presidenza.

La vita privata

Dal 2010 al 2018 Baccaglini è stato legato sentimentalmente alla modella ed ex velina Thais Souza Wiggers, già compagna di Teo Mammucari e madre della loro figlia Julia. La storia tra Paul e Thais si concluse di comune accordo: "È stata una scelta ragionata da entrambe le parti - raccontò la showgirl qualche mese dopo - Non ci siamo mai fatti del male, non ci sono state cattiverie". Al momento, Thais non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla tragica notizia.

Thais Souza Wiggers e Paul Baccaglini

Un addio che lascia sgomento

La morte improvvisa di Paul Baccaglini lascia un vuoto profondo sia nel mondo dello spettacolo che in quello dello sport. In tanti lo ricordano come un professionista eclettico, capace di reinventarsi più volte nella vita, sempre con passione e carisma. Le indagini proseguono, mentre il dolore per la sua scomparsa continua a crescere sui social e tra quanti lo hanno conosciuto, seguito e apprezzato.