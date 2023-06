Morto Barry Newman, la star di Punto Zero e Petrocelli aveva 92 anni

Barry Newman, noto per essere stato il protagonista Kowalski nel film Punto zero e per la serie Petrocelli della NBC, è morto all'età di 92 anni.

Newman è morto l'11 maggio per cause naturali al New York-Presbyterian Columbia University Irving Medical Center, come ha dichiarato solo poche ore fa la moglie Angela all'Hollywood Reporter.

Dopo essere apparso a Broadway e aver recitato in Al di là di ogni ragionevole dubbio (1970), l'attore nato a Boston diede una svolta alla propria carriera quando gli fu offerto il ruolo di un uomo incaricato di trasportare un'auto da Denver a San Francisco nel film d'azione della Fox Punto zero (1971), diretto da Richard C. Sarafian. Il film è tra quelli citati da Quentin Tarantino in Grindhouse - A prova di morte ed è anche uno dei film preferiti di Steven Spielberg.

Dal 1974 al 1976 ha interpretato l'avvocato Tony Petrocelli nella serie televisiva Petrocelli.

Tra gli ultimi film di Newman, ricordiamo Daylight - Trappola nel tunnel con Sylvester Stallone, L'inglese di Steven Soderbergh e 40 Giorni & 40 Notti.