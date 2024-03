Morte e Altri Dettagli: Hulu cancella la serie dopo una sola stagione

Morte e Altri Dettagli non tornerà su Hulu. Secondo quanto appreso da The Hollywood Reporter, il servizio di streaming ha cancellato la serie drammatica guidata da Mandy Patinkin dopo una sola stagione. Secondo le fonti, tuttavia, la serie dovrebbe rimanere sulla piattaforma.

La serie (precedentemente nota come Career Opportunities in Murder and Mayhem) ha lanciato la sua stagione di 10 episodi a gennaio, ricevendo critiche poco positive e ottenendo un punteggio del 55% tra i critici e del 66% tra gli spettatori su Rotten Tomatoes.

Hulu ha ordinato un episodio pilota per il dramma nel settembre del 2021, prima di mandare in onda la serie nel marzo successivo.

Morte e altri dettagli, la spiegazione del finale: un epilogo giallo da manuale

Morte e Altri Dettagli: una scena della serie

I dettagli dello show

La coppia di Stumptown Mike Weiss e Heidi Cole McAdams ha lavorato come showrunner del dramma. Marc Webb ha prodotto esecutivamente l'episodio pilota e lo ha diretto attraverso il suo marchio Black Lamb. La serie proveniva dalla ABC Signature della Disney, dove Webb ha un accordo globale.

Morte e Altri Dettagli segue altre recenti cancellazioni da parte di Hulu, tra cui This Fool di Chris Estrada, durata due stagioni, How I Met Your Father (anch'essa due) e The Great (tre stagioni). Dopo la fine dell'ondata di Peak TV, molti canali di streaming hanno rivisto i loro programmi e hanno ridotto i costosi originali sceneggiati, per ridimensionare i roster di programmazione e prepararsi a un'era di contrazione.