Mortal Kombat 2: il primo poster rivela Karl Urban nei panni di Johnny Cage

La Warner Bros. ha pubblicato il primo poster di Mortal Kombat 2 insieme al logo ufficiale del tanto atteso sequel action fantasy, dando così ai fan il primo sguardo al Johnny Cage interpretato da Karl Urban, star della serie The Boys.

Il film uscirà nelle sale il 24 ottobre 2025, lo stesso mese di altri titoli attesi, tra cui il biopic su Michael Jackson, Tron: Ares e The Black Phone 2.

Chi c'è dietro Mortal Kombat 2?

Basato sulla celebre serie di videogiochi, il sequel è diretto dal regista australiano Simon McQuoid, con una sceneggiatura firmata da Jeremy Slater (Moon Knight).

I dettagli sulla trama e sui personaggi del nuovo capitolo sono ancora avvolti nel mistero. Come nel primo film, anche questo sequel ha ottenuto una classificazione R, per "violenza estrema, gore e linguaggio forte". Il film è prodotto da James Wan, Michael Clear, Todd Garner ed E. Bennet Walsh.

Mortal Kombat 2 vedrà il ritorno di Hiroyuki Sanada nel ruolo di Scorpion, Lewis Tan come Cole Young, Jessica McNamee nel ruolo di Sonya Blade, Josh Lawson nei panni di Kano, Tadanobu Asano come Lord Raiden, Mehcad Brooks nel ruolo di Jax, Ludi Lin come Liu Kang, Chin Han nel ruolo di Shang Tsung, Joe Taslim nei panni di Bi-Han/Sub-Zero, Max Huang come Kung Lao e Hiroyuki Sanada nel ruolo di Hanzo Hasashi.

Accanto ai volti noti, il sequel introdurrà nuovi personaggi, tra cui Karl Urban nel ruolo di Johnny Cage, Adeline Rudolph come Kitana, Tati Gabrielle nel ruolo di Jade, Martyn Ford nei panni dell'imperatore Shao Kahn, Damon Herriman come il demone del Netherrealm Quan Chi, Desmond Chiam nei panni del re edenico Jerrod, e Ana Thu Nguyen come la regina Sindel.