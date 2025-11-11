Morta Sally Kirkland, l’attrice candidata all’Oscar per Anna e icona del cinema indipendente

È stata confermata da TMZ la notizia del decesso dell'attrice Sally Kirkland, veterana di Hollywood e candidata all'Oscar alla miglior attrice protagonista per il ruolo nel film Anna del 1987.

Grazie alla sua performance, Kirkland vinse il Golden Globe, e nella sua carriera apparve in oltre 250 produzioni cinematografiche e televisive, tra cui JFK - Un caso ancora aperto e Una settimana da Dio.

La carriera di Sally Kirkland

Iniziò come modella prima di dedicarsi al mondo della recitazione, studiando all'Actors Studio e diplomandosi all'American Academy of Dramatic Arts all'inizio degli anni '60.

Dopo gli esordi in teatro, distinguendosi per diversi ruoli che includevano scene di nudo, entrò nella Factory di Andy Warhol, e dichiarò di aver avuto una relazione con Bob Dylan negli anni '70, decennio nel quale tentò di accaparrarsi ruoli maggiormente mainstream, lavorando in Come eravamo, La stangata, È nata una stella, e Passione fatale.

Sally Kirkland e Robert Knepper in un episodio di Criminal Minds

Il ruolo che la portò all'attenzione della critica fu quello in Anna, interpretando una donna ceca, preparandosi al ruolo grazie ai consigli di Al Pacino e Robert De Niro. La sua performance le valse il Golden Globe come miglior attrice drammatica e la candidatura all'Oscar, seppur battuta da Cher per Stregata dalla luna. Entrò nella storia per la campagna promozionale per la quale si spese molto, facendo anche appello a Warhol e Joan Rivers.

L'addio a Sally Kirkland

Nel 2018, fu ricoverata per una caduta mentre nel 2024, i suoi amici rivelarono che aveva subito delle fratture al collo, al polso e all'anca, perdendo la maggior parte dei risparmi nella crisi del 2007.

La notizia della morte è stata confermata da TMZ, tramite il suo manager Michael Greene, riferendo che Sally Kirkland, affetta da demenza, si trovava in hospice ed è scomparsa alle prime luci dell'alba di martedì nella struttura nella quale era ospitata.