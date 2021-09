Morgane - Detective geniale al via stasera su Rai1: la trama degli episodi 1 e 2

Una nuova serie tv debutta stasera su Rai1: alle 21:25 arriva Morgane - Detective geniale, show francese diretto da Vincente Jamain con Audrey Fleurot, Mehdi Nebbou, Bruno Sanchez, Marie Denarnaud.

La trama degli episodi 1 e 2, che saranno trasmessi in questo martedì 14 settembre 2021, svela che Morgane Alvaro è una donna delle pulizie che, durante un turno notturno alla centrale di polizia, sbadatamente fa cadere un dossier su un omicidio. Dando una sola occhiata ai documenti, la donna riesce a capire che gli investigatori sono sulla strada sbagliata per risolvere il caso. Morgane, infatti, è un soggetto con 160 di quoziente intellettivo. Celine, il commissario, le propone di collaborare con loro, ma Morgane non è entusiasta all'idea di aiutare la polizia, perché non si trova a suo agio con l'autorità...

Nel secondo episodio, intitolato La missione di Basil, Morgane, Karadec e la loro squadra devono indagare sull'omicidio di un consulente patrimoniale. Scopriranno che l'uomo, finito in bancarotta, truffava donne benestanti, sole e fragili. Le ricerche di Romain intanto sembrano a un punto morto, ma Karadec, visionando un vecchio filmino di Morgane, scopre una traccia importante...

Sarà possibile seguire_ Morgane - Detective geniale_ anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay nella sezione dirette. Chi invece stasera ha altri piani potrà recuperare i due episodi già mandati in onda grazie alla funzionalità RePlay o nella sezione della piattaforma streaming dedicata alla serie tv.