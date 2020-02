Morgan e Bugo a Sanremo 2020: la lite dietro le quinte nel video della RAI

La RAI ha pubblicato il video del dietro le quinte del litigio tra Bugo e Morgan a Sanremo 2020, il tutto un attimo prima del loro ingresso in scena.

Il video della furiosa lite tra Morgan e Bugo a Sanremo 2020 è stato reso pubblico dalla RAI. Nella clip si vedono i tecnici allibiti, mentre Morgan urla al complotto come il peggiore dei terrapiattisti.

Morgan e Bugo hanno scritto a modo loro una pagina del Festival di Sanremo. Tutti sanno quello che è successo durante la quarta serata, quando Bugo ha abbandonato il palco irritato dal cambio del testo della canzone - proibito dal regolamento - da parte del fondatore dei Bluvertigo. Il giorno dopo il fattaccio, Amadeus aveva detto ai giornalisti che dietro al palco non c'erano telecamere, solo la testimonianza di qualche tecnico. La RAI invece ci fa un graditissimo regalo e sul portale RaiPlay pubblica un video, dove possiamo vedere cosa è successo un attimo prima dell'esibizione. Morgan si è iscritto al partito dei complottisti ed è convinto che Bugo, l'Orchestra del Festival (che aveva considerato il suo spartito "insuonabile") e chissà chi altro stia tramando alle sue spalle, come ha raccontato ieri sera a Live - Non è la D'Urso. Ecco una clip estratta e la trascrizione di una parte del dialogo (il video integrale è visionabile su Raiplay).

Morgan: "Il complotto di stasera qual è? Che avete studiato di bello? Siccome fanno i complotti. Ieri sera abbiamo fatto delle prove e poi hanno fatto una cosa diversa". Bugo risponde: "Statti zitto, non puoi rompere le pa..e. Dai, basta". Morgan continua: "Ieri sera sembravi Frank Sinatra. Bravissimo". Bugo: "Statte zitto". Morgan: "Hai cantato da Dio, l'hanno detto tutti, tutto il mondo". Bugo: "Vatti a fare un giro". Morgan: "_Oggi faccio un giro bellissimo, sai che giro faccio?". Bugo: "Hai iniziato tu, non io, con le scenate". Morgan: "Canti da Dio". Bugo: "Stai tranquillo, stiamo qui per divertirci". Morgan: "Ca..o, fai ca..re". Bugo: "Ma perché...". (un beep copre la voce)

Poi i due vengono invitati dagli addetti a raggiungere il palco, Bugo è riluttante, scende le scale invitato dai tecnici "vai vai vai"...il resto è storia.

