Bugo e Morgan in tribunale: chiesto un risarcimento esorbitante dopo i fatti di Sanremo

Bugo alla fine l'ha fatto, ha trascinato Morgan in tribunale e gli ha chiesto un risarcimento esorbitante: 240.000 euro per rimediare a quanto fatto sul palco di Sanremo 2020.

La penultima edizione del Festival infatti è stata caratterizzata dalla lite tra Morgan e Bugo sul palco dell'Ariston, nella quarta serata l'ex leader dei Bluvertigo aveva cambiato il testo di Sincero, la canzone presentata al Festival di Sanremo 2020 insieme a Bugo. Quest'ultimo aveva abbandonato il palco in preda all'ira, cosa che in effetti ha poi determinato la squalifica, caso più unico che raro nella storia della kermesse.

Ora, a distanza di più di un anno, Bugo ha querelato Morgan chiedendogli un risarcimento per l'esclusione dal Festival, il primo a cui il cantautore di Rho abbia partecipato.

La prima udienza si è tenuta ieri al Tribunale di Milano, nella querela si sono affiancati anche gli altri autori del brano 'Sincero', ovvero Andrea Bonomo, il musicista e direttore d'orchestra Simone Bertolotti e le Edizioni Curci/Tetoyoshi. Morgan è stato querelato per aver cambiato il testo del brano, cosa vietata dal regolamento del festival, provocando la squalifica del duo. Gli autori inoltre contestano a Morgan la diffusione di 'Sincero' sui social in svariate versioni, svilendo e diffamando in questo modo tutti coloro che avevano preso parte al progetto.

Il risarcimento chiesto da Bugo e dagli altri querelanti è di ben 240.000 euro, gli avvocati di Morgan, che non si aspettavano una richiesta così esorbitante, hanno chiesto al giudice di poter redigere una memoria difensiva, cosa che è stata loro concessa, per questo la nuova udienza si terra il prossimo 10 giugno.

Morgan ieri era atteso anche in un'altra aula del Tribunale di Milano per difendersi dall'accusa di stalking e diffamazione avanzata dalla sua ex compagna Angelica, conosciuta nel mondo della musica con il nome d'arte di Santangelica. Secondo quanto dichiarato dalla ragazza, Morgan, dopo la fine della loro relazione, avrebbe iniziato a inviarle messaggi diffamatori sia sul telefono che attraverso i social.