Morgan a Live Non è la D'Urso: "Bugo, chiedi scusa a Sergio Endrigo, io chiederò scusa a te"

Morgan, dal salotto di Live Non è la D'Urso, detta le regola per la reunion con Bugo, che non sappiamo se mai ci sarà, ma nel caso dovesse verificarsi, lo farà a una precisa condizione: servono delle scuse a Sergio Endrigo.

Almeno è questo che ha chiesto Morgan al collega dal divano di Barbara D'Urso: "Bugo voglio rivolgermi direttamente a te. Sei primo in classifica, hai avuto quello che volevi. Adesso io dico questo: se tu chiedi scusa a Sergio Endrigo, io chiedo scusa a te. E poi suoniamo ancora insieme". Il messaggio è stato rilanciato dalla conduttrice, che ne ha approfittato per invitare Bugo nel suo programma serale di Canale 5. Anche se, ha subito precisato Barbara D'Urso, sarà difficile averlo in studio per via di manager poco favorevoli al desiderato incontro con l'ex amico.

Morgan e Bugo a Sanremo 2020

Morgan però continua a sperarci e a provarci, anche, a suo dire, nel pomeriggio di ieri, quando, dopo aver ascoltato l'intervista a Bugo fatta da Mara Venier a Domenica In, gli avrebbe scritto un messaggio per congratularsi del primo posto in classifica (poi smentito in diretta da Red Ronnie).

Il Festival di Sanremo e i suoi momenti più imbarazzanti

Nell'attesa di una risposta dall'ex amico, Marco Castoldi in arte Morgan ha pensato anche di lanciare una nuova iniziativa legata al caso mediatico di Sanremo 2020: mettere all'asta ciò che mezza Italia cerca, ovvero i famigerati foglietti su cui aveva riscritto il testo di Sincero, nella versione "Brutte intenzioni e maleducazione" che ad oggi, su YouTube, ha collezionato più visualizzazioni dell'originale.