Bugo, show e polemiche alla Notte Bianca ad Ascoli Piceno, getta il microfono a terra e va via

Stando a video, racconti di testimoni oculari e commenti postati sui social media, Bugo avrebbe gettato il microfono a terra e abbandonando il palco della Notte Bianca 2021 ad Ascoli Piceno, interrompendo il suo concerto per qualche minuto.

Secondo quanto dichiarato dai presenti il cantante non sopportava l'idea di doversi esibire davanti a un pubblico in parte seduto (entrato regolarmente con il Green pass) e in parte in piedi, dietro alcune siepi, al di fuori della zona che era stata delimitata con delle transenne.

Nelle clip postate online il cantautore scende dal palco e va ad abbracciare le persone che non sono potute entrare a causa del green pass. "Non ce la faccio proprio a vedervi seduti", avrebbe anche esclamato Bugo. Il fatto si è verificato durante il secondo dei due show che Bugo aveva in programma il 10 agosto in piazza ad Ascoli.

Sui social molti utenti hanno ringraziato il cantante per aver protestato contro "la gente divisa in due categorie", mentre altri hanno sollevato una polemica relativa al fatto che "non è sicuro abbracciare persone senza green pass". Bugo finora ha soltanto condiviso alcune stories della serata sul suo profilo Instagram, senza rilasciare alcun commento ufficiale.