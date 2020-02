Live - Non è la D'Urso: Morgan, la sua verità su Bugo e tutti i momenti migliori della puntata di ieri

Anche Barbara D'Urso ha parlato di Sanremo 2020 a Live - Non è la D'Urso, nella puntata di ieri sera: tra gli ospiti, infatti, c'era Morgan che ha affrontato l'affaire Bugo, dopo il colpo di scena sul palco dell'Ariston. Naturalmente dal suo punto di vista. Non soltanto il racconto della clamorosa esclusione dal Festival, però, perchè il salotto della conduttrice partenopea era, come sempre, super affollato: ecco i momenti migliori della puntata.

Non c'è dubbio che fosse Morgan l'ospite più atteso di ieri, domenica 9 febbraio, a Live - Non è la D'Urso. Dopo la clamorosa esclusione dell'ex leader dei Bluvertigo dal Festival di Sanremo 2020, per quanto accaduto sul palco con il collega Bugo, nella quarta serata, in mondovisione, si è detto di tutto ma qual è davvero la versione di Morgan rispetto alla lite con Bugo? Quella che ha raccontato alla conduttrice, a tutto lo studio e a oltre 3 milioni di telespettatori!

Morgan però non sarà il solo a far discutere moltissimo: ieri sera tra gli ospiti c'era anche Nina Moric che, dopo aver accusato l'ex Luigi Favoloso di violenze fisiche, ha dovuto rispondere alla controffensiva dell'uomo. I lividi che la modella ha mostrato in alcuni scatti diffusi sui social, infatti, non sarebbero dovuti all'ex ma risultato di un intervento di liposuzione a cui si sarebbe sottoposta. Come avrà fatto Barbara D'Urso a stabilire chi dei due abbia ragione? Facendo sottoporre Nina Moric a un esame dei lividi! E il risultato, svelato in diretta, è contenuto in questa clip.

Una storia, insomma, che promette ancora altre puntate. Come quella di Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia, che è stato paparazzato in giro in compagnia della sua ex, Fiore Argento. Se gli scatti pubblicati da Nuovo hanno fatto andare su tutte le furie la showgirl, che al momento è nella casa del Grande Fratello Vip, ma l'attore sostiene di essere innamoratissimo e soprattutto fedelissimo. Invitato in studio, Pietro Delle Piane è stato sottoposto alla macchina della verità ma il risultato dell'interrogatorio non ha tolto ogni dubbio. Lo ritroveremo stasera in studio da Alfonso Signorini?

Chi rivedremo sicuramente stasera al Grande Fratello Vip sarà Rita Rusic, tornata nello studio di Barbara D'urso questa volta insieme a Vittorio Cecchi Gori. Il perchè? Naturalmente per rispondere alle accuse di Valeria Marini. Questa volta, però, Rita non ha ricevuto il pieno sostegno da parte dell'ex marito, come era stato in precedenza.

La puntata completa di Live - Non è la D'Urso andata in onda ieri, 9 febbraio 2020, è consultabile a questo link.