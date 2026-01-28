Morbo K, l'ultima puntata stasera su Rai 1: come finisce la miniserie

Va in onda questa sera l'ultima puntata di Morbo K, la miniserie (che sta facendo discutere) ispirata a una storia vera ambientata durante l'occupazione nazista di Roma. Ecco cosa vedremo nei due episodi conclusivi.

Morbo K arriva al suo capitolo conclusivo. Questa sera, mercoledì 28 gennaio alle 21.30 circa, Rai 1 trasmette la seconda e ultima puntata della miniserie diretta da Francesco Patierno che racconta una pagina poco nota della storia italiana attraverso il coraggio e l'ingegno di chi provò a salvare vite umane durante il rastrellamento del Ghetto di Roma nel 1943.

Dove eravamo rimasti: riassunto della prima puntata

Una scena di Morbo K

Nei primi due episodi andati in onda martedì 27 gennaio, la miniserie ha raccontato come l'ospedale Fatebenefratelli, sull'Isola Tiberina a Roma, sia diventato uno dei pochi luoghi in cui tentare di sfuggire ai controlli nazisti. Il professor Prati, interpretato da Vincenzo Ferrera, ha messo a punto una strategia tanto semplice quanto pericolosa: presentare alcuni rifugiati come pazienti affetti da una misteriosa malattia (il Morbo K, appunto) così da scoraggiare eventuali ispezioni. Una soluzione fragile, portata avanti mentre la città vive giorni sempre più drammatici sotto l'occupazione tedesca.

Morbo K, le anticipazioni dell'ultima puntata

Morbo K

L'episodio d'apertura della puntata finale in onda questa sera su Rai 1 si colloca nel momento più critico del racconto. La città viene progressivamente chiusa e i controlli dei nazisti si fanno serrati e il ghetto ebraico è al centro di un'operazione destinata a segnare un punto di non ritorno per i suoi abitanti e per la Storia tutta. In questo clima di paura serpeggiante, Silvia e Pietro cercano di muoversi facendo estrema attenzione, consapevoli che ogni loro piccola scelta può avere conseguenze irreversibili.

All'interno dell'ospedale il piano messo in piedi dal professor Prati e dai suoi collaboratori entra in una fase decisiva. La riuscita dell'inganno, però, dipende dalla capacità di tutti di mantenere il controllo, perché basta un dettaglio fuori posto per far crollare l'intera messinscena. Intanto, fuori dall'Isola, non tutti riescono a sottrarsi ai rastrellamenti. Su tutti proprio la famiglia Calò che è costretta a separarsi. Pietro (Giacomo Giorgio) prova a intervenire in qualche modo, ma si trova davanti a un sistema più grande di lui.

Morbo K, l'ispezione al Fatebenefratelli

Nel secondo episodio l'ospedale diventa il centro dell'attenzione delle autorità tedesche. I sospetti attorno al dottore e al Fatebenefratelli, infatti, crescono e viene disposto un controllo diretto che mette a dura prova chi si trova nel Reparto K. Per i finti pazienti è il momento di "andare in scena".

Grazie alla freddezza di Pietro e Silvia, e alla collaborazione dei rifugiati, l'ispezione si conclude senza conseguenze immediate. È però chiaro che il pericolo non è affatto passato. La pressione aumenta e l'idea di restare sull'Isola diventa sempre meno sostenibile.

Dove vedere la miniserie

L'ultima puntata di Morbo K va in onda mercoledì 28 gennaio 2026 in prima serata su Rai 1. Tutti gli episodi della miniserie sono disponibili anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.