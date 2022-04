Morbius: Jared Leto veniva portato in bagno con una sedia a rotelle per rimanere nella parte

Jared Leto è rimasto nel personaggio interpretato in Morbius persino nelle pause delle riprese necessarie ad andare in bagno.

L'attore, che da tempo si avvicina ai ruoli da interpretare senza mai uscire dal proprio personaggio, ha così costretto la produzione a cercare un compromesso tra il suo metodo e le questioni pratiche.

Il regista Daniel Espinosa, intervistato da UPROXX, ha raccontato che hanno dovuto trovare un accordo con Jared Leto a causa della sua decisione di usare le stampelle per muoversi sul set di Morbius, anche durante le pause per andare in bagno. La produzione è riuscita così a convincerlo a lasciarsi trasportare con una sedia a rotelle in modo da poter risparmiare del tempo prezioso.

Espinosa ha spiegato: "Credo che Jared pensasse di aver bisogno di sentire il dolore di quei movimenti, anche quando interpreta il normale Michael Morbius. Ne aveva bisogno perché lui vive questo dolore da una vita"

Il regista ha sottolineato: "Tutti gli attori credono in queste cose e tu, come regista, devi sostenere qualsiasi cosa renda buona la loro interpretazione".

Il filmmaker ha quindi ricordato che Jared Leto è famoso per il modo quasi estremo con cui si immedesima nei personaggi: "Quasi tutti gli attori, in generale, hanno la propria reputazione legata all'essere una persona interessante, lui per il modo con cui lavora sui personaggi. Penso che tutti loro abbiano queste caratteristiche. Se si vuole essere una persona completamente normale che fa solo le cose che capisce, allora si è nel settore professionale sbagliato".