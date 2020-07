Moonlight e quel bacio gay che fu premiato da MTV

Dopo aver ottenuto il premio per il "miglior bacio" con Moonlight, Ashton Sanders e Jharrel Jerome hanno ringraziato il pubblico degli MTV Movie and TV Awards con un sincero discorso che ha commosso tutti i presenti in sala e i milioni di spettatori che stavano seguendo la premiazione dalle loro case.

Moonlight

I giovani attori, che interpretano Miami Chiron (Sanders) e Kevin (Jerome), due compagni di scuola, nel film diretto da Barry Jenkins, vincitore dell'Oscar, hanno battuto artisti del calibro di Emma Stone e Ryan Gosling, con il loro La la land, ed Emma Watson e Dan Stevens, protagonisti di Beauty and the Beast.

Sanders ha detto al pubblico che vincere il premio per una scena in cui i due giovani ragazzi esplorano la loro sessualità per la prima volta ha rappresentato qualcosa di "più grande" di un bacio: "Questo premio è più grande di tutto. Rappresenta molto di più di un semplice bacio."

Moonlight vince l'Oscar

"Questo è per coloro che non si sentono come gli altri, i disadattati. Questo ci rappresenta." Jerome, all'epoca 19 anni, ha aggiunto: "Penso di poter dire che è essenziale per noi giovani artisti, in particolare noi artisti di minoranza, dire la verità."

"Noi siamo disposti ad uscire dalla scatola e fare tutto ciò che è necessario per raccontare la storia in modo da muoversi nella direzione del cambiamento. Il premio significa questo. È per noi artisti che siamo là fuori, che devono fare tutto il necessario per far svegliare la gente." Ha concluso il giovane attore.