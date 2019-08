Moon Knight: in arrivo la serie Marvel su Disney+

Moon Knight, il fumetto Marvel, diventerà una serie tv destinata al servizio di streaming Disney+.

Kevin Feige, durante l'evento D23 Expo in corso negli Stati Uniti, ha annunciato il nuovo progetto prodotto per il piccolo schermo.

Moon Knight racconta la storia di Marc Spector, un ex agente della CIA che viene quasi ucciso da un terrorista chiamato Bushman, venendo poi salvato dal dio della Luna Khonshu. Dopo aver sconfitto Bushman diventa Moon Knight e indossa un costume completamente bianco che lo contraddistingue dagli altri eroi.

All'interno della mente di Marc convivono poi quattro personalità diverse che interagiscono, collaborano o lottano per il controllo: oltre a Spector ci sono Steven Grant, Jake Lockley e Khonshu.

Tra le pagine dei fumetti Moon Knight non risparmia momenti anche molto violenti e per ora non è stato rivelato che approccio avrà la serie.

Ecco il logo: