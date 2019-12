Moon Knight: nella serie di Disney+ apparirà anche Licantropus?

Moon Knight, la nuova serie Disney+ in fase di sviluppo, potrebbe far debuttare sugli schermi un famoso personaggio dei fumetti Marvel: Licantropus (Werewolf by Night).

Il sito MCU Cosmic sostiene infatti che nel progetto Jack Russell, ovvero Licantropus, dovrebbe avere un ruolo importante e negli episodi dovrebbe esserci anche qualche legame al mondo di Blade che ritornerà con un lungometraggio con star Mahershala Ali.

Moon Knight aveva debuttato proprio tra le pagine della storia di Werewolf by Night in cui Marc Spector era inizialmente un villain prima che la sua popolarità tra i lettori l'ha portato a diventare un eroe.

Tra le pagine Jack Russell è apparso anche nei fumetti dedicati a Donna Ragno, gli Avengers e Dottor Strange. Il personaggio si chiama in realtà Jacob Russoff ed è nato in Romania, da Gregor, morto quando il figlio aveva solo due anni, e Laura Russoff, dovendo fare i conti con una maledizione che lo trasforma in licantropo. Dopo che Laura e Jacob si trasferiscono negli Stati Uniti, i due prendono il cognome Russell e il ragazzino diventa Jack che, al suo diciottesimo compleanno, si trasforma per la prima volta e inizia a mietere delle vittime, alcune delle quali non muoiono ma si trasformano in licantropi. Nei fumetti Jack cerca di trovare una cura per la propria licantropia, che nel corso degli anni riesce a controllare, e ha avuto una relazione con la strega Topaz. Nel mondo della Marvel Russell incontra anche i Figli della Mezzanotte e viene ucciso da Blade.

Per ora, essendo un progetto nelle prime fasi di sviluppo, si tratta comunque di un'indiscrezione e bisognerà attendere per scoprire se nella notizia c'è qualcosa di fondato.