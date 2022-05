Moon Knight: la scena dopo i titoli di coda nell’episodio finale

La prima stagione di Moon Knight, disponibile su Disney+ si chiude con un intrigante momento aggiuntivo durante i credits finali. Una tradizione Marvel che rimane anche nella serie su Marc Spector, con un indizio interessante su dove andrà a parare il ritorno in scena del personaggio, probabilmente in una seconda annata dello show. Attenzione, seguono spoiler!

Moon Knight: una scena

Il sesto episodio di Moon Knight finisce ufficialmente con Marc Spector e Steven Grant di nuovo a Londra, avendo imparato a condividere pacificamente lo stesso corpo dopo aver portato a termine il loro accordo con Khonshu. Rimane però il mistero di chi abbia massacrato i seguaci di Arthur Harrow durante la battaglia finale, poiché nessuno dei due ricorda di averlo fatto. Questo si ricollega al contenuto del mid-credits, dove Harrow, posseduto da Ammit, viene portato via da un ospedale psichiatrico (chiamato Sienkiewicz, un omaggio a Bill Sienkiewicz che è stato il disegnatore del primo mensile regolare di Moon Knight).

Moon Knight, recensione del sesto e ultimo episodio: scontro fra avatar

Moon Knight: Ethan Hawke in una foto di scena

Entrato in una limousine, Harrow si ritrova al cospetto di Khonshu, ancora intenzionato a ucciderlo per neutralizzare definitivamente Ammit. E per farlo si serve di Jake Lockley, la terza personalità di Marc, che spara in testa a Harrow senza esitare. Spector è quindi ancora legato a Khonshu, ma inconsapevolmente, poiché lui e Steven ignorano l'esistenza di Jake, che è più brutale e parla spagnolo. La sua presenza era già stata oggetto di speculazione negli episodi precedenti, tramite alcuni indizi visivi circa una terza identità di cui non eravamo al corrente.

Moon Knight, Oscar Isaac: "Il mio personaggio ha molto in comune con Neo di Matrix"

Questo pone le basi per quella che dovrebbe essere la seconda stagione dello show, concepito per avere più annate anziché essere un evento limitato come WandaVision. Inoltre, Spector dovrebbe apparire anche al cinema, interagendo con gli altri eroi Marvel che erano assenti durante la sua origin story, fatto insolito poiché abitualmente c'è almeno un crossover con altri elementi del Marvel Cinematic Universe.