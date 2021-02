Monster High torna in tv con una serie animata e un film live-action

I personaggi di Monster High torneranno in tv in occasione di una serie animata e un film live-action prodotti da Nickelodeon e Mattel.

Il franchise di Monster High ritornerà in televisione una serie animata, ideata come reboot dello show originale, e con un film live-action.

I due progetti avranno come protagonisti Clawdeen Wolf, Draculaura e Frankie Stein.

Nickelodeon e Mattel produrrano i nuovi capitoli della storia che debutteranno sugli schermi americani nel 2022. La nuova serie animata di Monster High mostrerà i personaggi alle prese con il mondo del liceo. Shea Fontana sarà showrunner del progetto e i supervisori saranno Claudia Spinelli, per conto di Nickelodeon, e Adam Bonnett e Christopher Keenan per Mattel.

Jenny Jaffe, già nel team di autori di Big Hero 6, sta lavorando al film televisivo, di genere musical, in collaborazione con Greg Erb e Jason Oremland. Tra i responsabili del progetto ci sono Zack Olin, Shauna Phelan e Adam Bonnett.

Ramsey Naito di Nickelodeon ha dichiarato che i personaggi, fin dalla loro creazione, hanno catturato l'immaginazione degli spettatori e ora si rivolgeranno a una nuova generazione.

Fred Soulie di Mattel Television, invece, ha sottolineato che il messaggio inclusivo di Monster High è incredibilmente rilevante all'interno del panorama contemporaneo.